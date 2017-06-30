В Башкирии два подростка залезли на трансформаторную будку и получили ожоги

Как выяснилось, вечером 28 июня два подростка (14 и 15 лет) из Куюргазинского района пошли в поле и залезли на трансформаторную будку. Один мальчик, задел за провод воздушной линии электропередач, другой пытался помочь другу разорвать контакт с проводом.