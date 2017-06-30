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В Башкирии два подростка залезли на трансформаторную будку и получили ожоги

30 июня 2017, 10:27
Оба получили удар током, но остались живы.

В башкирском следкоме начали доследственную проверку по факту получения электротравм двумя подростками, они были доставлены в больницу города Кумертау 28 июня.

Как выяснилось, вечером 28 июня два подростка (14 и 15 лет) из Куюргазинского района пошли в поле и залезли на трансформаторную будку. Один мальчик, задел за провод воздушной линии электропередач, другой пытался помочь другу разорвать контакт с проводом.

- 14-летний подросток получил ожог правого предплечья и после оказания медицинской помощи отпущен домой, а 15-летний госпитализирован с ожогами 60 % тела, - сообщили в следкоме.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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