В Башкирии два подростка залезли на трансформаторную будку и получили ожоги

В башкирском следкоме начали доследственную проверку по факту получения электротравм двумя подростками, они были доставлены в больницу города Кумертау 28 июня.
Как выяснилось, вечером 28 июня два подростка (14 и 15 лет) из Куюргазинского района пошли в поле и залезли на трансформаторную будку. Один мальчик, задел за провод воздушной линии электропередач, другой пытался помочь другу разорвать контакт с проводом.
- 14-летний подросток получил ожог правого предплечья и после оказания медицинской помощи отпущен домой, а 15-летний госпитализирован с ожогами 60 % тела, - сообщили в следкоме.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.