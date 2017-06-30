«Уфа» - «Спартак»: снова семь голов в матче

В последнем матче третьего тура команда спортивной школы ФК «Уфа» уступила одному из лидеров турнира – московскому «Спартаку». Снова, как и в первом матче уфимской команда с «Академией» (Тольятти) было забито семь голов. Только на этот раз уфимцы сумели забить мяч в ворота соперника, отличился Артем Шитов. Итоговый счет встречи – 1:6 – в пользу «Спартака».