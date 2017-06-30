«Уфа» - «Спартак»: снова семь голов в матче

В Уфе на стадионе «Нефтяник» и «Динамо» завершились матчи третьего тура первенства России по футболу среди команд спортивных школ (U-17), сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
В последнем матче третьего тура команда спортивной школы ФК «Уфа» уступила одному из лидеров турнира – московскому «Спартаку». Снова, как и в первом матче уфимской команда с «Академией» (Тольятти) было забито семь голов. Только на этот раз уфимцы сумели забить мяч в ворота соперника, отличился Артем Шитов. Итоговый счет встречи – 1:6 – в пользу «Спартака».
Вот все результаты сегодняшнего дня.
3 тур – 30 июня (пятница)
«Чертаново» (Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:1
ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» (Краснодар) 0:2
«Академия» (Тольятти) – «Енисей» (Красноярск) - 5:0
«Уфа» (Уфа) - «Спартак» (Москва) – 1:6
«Анжи» – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург) – 0:1
ЦСКА Москва – «УОР-5» (Московская Область) – 1:2
«Динамо» (Москва) - «Текстильщик» (Иваново) - 1:1
«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) - 2:0
По итогам трех туров пока лидируют восемь команд, которые имеют большие шансы пройти в следующий этап турнира: «Спартак» (Москва), «Академия» (Тольятти), «Чертаново» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «УОР-5» (Московская Область), СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург), «Локомотив» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань).
Завтра, 1 июля (суббота), пройдут следующие игры 4-ого тура:
Стадион «Нефтяник»
10:00 «Томь» (Томск) – «Чертаново» (Москва);
12:00 «Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Зенит» (Санкт- Петербург)
14:00 «Спартак» (Москва) – «Академия» (Тольятти);
16:00 «Академия-Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа);
Стадион «Динамо»
10:00 СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург) – ЦСКА (Москва)
12:00 «Тюмень» (Тюмень) – «Анжи» (Махачкала);
14:00 «Текстильщик» (Иваново) – «Локомотив» (Санкт-Петербург);
16:00 «Академия Рамзан» (Грозный) – «Динамо» (Москва).