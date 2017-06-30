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«Уфа» - «Спартак»: снова семь голов в матче

30 июня 2017, 18:52
На этот раз команда спортшколы ФК «Уфа» уступила со счетом 1:6.

В Уфе на стадионе «Нефтяник» и «Динамо» завершились матчи третьего тура первенства России по футболу среди команд спортивных школ (U-17), сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

В последнем матче третьего тура команда спортивной школы ФК «Уфа» уступила одному из лидеров турнира – московскому «Спартаку». Снова, как и в первом матче уфимской команда с «Академией» (Тольятти) было забито семь голов. Только на этот раз уфимцы сумели забить мяч в ворота соперника, отличился Артем Шитов. Итоговый счет встречи – 1:6 – в пользу «Спартака».

Вот все результаты сегодняшнего дня.

3 тур – 30 июня (пятница)

«Чертаново» (Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 3:1

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» (Краснодар) 0:2

«Академия» (Тольятти) – «Енисей» (Красноярск) - 5:0

«Уфа» (Уфа) - «Спартак» (Москва) – 1:6

«Анжи» – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург) – 0:1

ЦСКА Москва – «УОР-5» (Московская Область) – 1:2

«Динамо» (Москва) - «Текстильщик» (Иваново) - 1:1

«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) - 2:0

По итогам трех туров пока лидируют восемь команд, которые имеют большие шансы пройти в следующий этап турнира: «Спартак» (Москва), «Академия» (Тольятти), «Чертаново» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «УОР-5» (Московская Область), СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург), «Локомотив» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань).

Завтра, 1 июля (суббота), пройдут следующие игры 4-ого тура:

Стадион «Нефтяник»

10:00 «Томь» (Томск) – «Чертаново» (Москва);

12:00 «Луч-Энергия» (Владивосток) – ФК «Зенит» (Санкт- Петербург)

14:00 «Спартак» (Москва) – «Академия» (Тольятти);

16:00 «Академия-Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа);

Стадион «Динамо»

10:00 СДЮСШОР «Зенит» (Санкт - Петербург) – ЦСКА (Москва)

12:00 «Тюмень» (Тюмень) – «Анжи» (Махачкала);

14:00 «Текстильщик» (Иваново) – «Локомотив» (Санкт-Петербург);

16:00 «Академия Рамзан» (Грозный) – «Динамо» (Москва).

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