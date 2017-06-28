«Уфа» - «Академия» (Тольятти): Семь голов под дождем

Вчера, 27 июня, в Уфе стартовал финал первенства России среди юношеских команд спортивных школ. На турнир отобрались 20 лучших команд, в том числе и спортшкола ФК «Уфа». Посмотреть турнир интересно с той точки зрения, что именно там можно увидеть будущее российского футбола.
- Из всех играющих, пожалуй, один футболист имеет шанс попасть во взрослую сборную России на чемпионат мира, - поделился своим мнением комментатор турнира Максим Балобанов, обгоревший на солнце. – Игры зрелищные, может быть, третий матч немного слабее был.
Игры начались утром, и первые два матча было яркое солнце, но к официальному открытию турнира погода уже испортилась. Дождь шел практически не переставая, с небольшими паузами.
- Вы - надежда футбола, и мы желаем вам успехов, - коротко напутствовал игроков заместитель спортивного директора РФС Владимир Алексин. Прозвучали гимны, российский и башкирский, и был дан старт первой игре хозяев поля.
Спортшкола ФК «Уфа» под дождем сражалась против «Академии» (Тольятти). Соперники выглядели повыше и покрепче уфимских ребят. И это, видимо, и сказалось на игре. Первый гол в ворота уфимцев влетел на четвертой минуте матча. Второй – на седьмой. На перерыв команды ушли со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.
- Они сильнее физически и тактически, - обсуждали между собой ход игры два зрителя.
Второй тайм перелома в игре не принес. Многочисленные замены не помогли. Еще четыре безответных гола забили «академики» в ворота хозяев поля. Могли бы и восемь, но один раз уфимцев спасла перекладина – удар наносился с трех метров и не поразил цель.
Турнир только начинается, и надо пожелать уфимцам играть в каждом матче все лучше и лучше. Пока команды разбиты в четыре группы по пять команд, и в четвертьфинал выйдут по две команды из каждой группы.
Вот результаты первого тура:
«Томь» (Томск) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:2; «Тюмень» (Тюмень) – «УОР-5» (Московская область) – 1:3; «Чертаново» (Москва) – ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 4:0; «Анжи» (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:3; «Академия Ротор» (Волгоград) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0; «Академия Рамзан» (Грозный) – «Рубин» (Казань) – 0:1; «Уфа» (Уфа) – «Академия» (Тольятти) – 0:7; «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Санкт-Петербург) – 1:2.
Сегодня в Уфе пройдет еще восемь игр (время местное):
Стадион «Нефтяник» 10:00 «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Томь» (Томь); 12:00 «Краснодар» (Краснодар) - «Чертаново» (Москва); 14:00 «Спартак» (Москва) – «Академия-Ротор» (Волгоград); 16:00 «Енисей» (Красноярск) – «Уфа» (Уфа). Стадион «Динамо» 10:00 «УОР-5» (Московская область) - «Анжи» (Махачкала); 12:00 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тюмень» (Тюмень); 14:00 «Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва); 16:00 «Текстильщик» (Иваново) – «Академия Рамзан» (Грозный).