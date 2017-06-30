На что обратить внимание при выборе квартиры?

Покупка жилья в новостройке, по сравнению с приобретением квартиры на вторичном рынке, имеет как ряд достоинств, так и свои недостатки. К плюсам можно отнести: более низкую стоимость, отсутствие необходимости изучать правовые аспекты проживания всех предыдущих владельцев. К тому же покупатель получает в свою собственность совершенно новую недвижимость, а значит, исправные коммуникации, возможность выбора планировки, место на паркинге (если есть) и т.д.
Эта информация может быть доступна в сети. Данные о застройщиках обычно присутствуют на их официальных сайтах. Если у строительной компании нет своего сайта, это уже может говорить о том, что публичности организация не любит.
Так же достаточно сведений на форумах, где активно обсуждаются такие темы дольщиками, либо специалистами, либо теми и другими — в любом случае можно узнать то, чего нет в официальных источниках.
Крайне важно ознакомиться с проектной документацией: внимательно посмотреть декларацию, разрешение на строительство, право собственности на земельный участок. Также выясните, в какие сроки должен быть сдан выбранный Вами объект.
Новостройки чаще всего расположены в разных районах города. Это могут быть целые кварталы, либо отдельно стоящие здания – точечная застройка (которая кстати не приветствуется ни городскими властями, ни самими застройщиками).
В связи с этим, прежде чем покупать квартиру в новостройке, выясните, где будет построен дом, в каком районе, насколько в этом месте развита инфраструктура (близость расположения остановок транспорта, магазинов, аптек, детских садов и школ).
Особенно это касается тех, кто не имеет собственного автомобиля. В практике достаточно много таких случаев, когда, купив квартиру в новостройке, счастливые собственники понимали, что до полноценного развития района еще далеко и до ближайшей остановки полтора километра пешим шагом. Вы же не хотите в холодную погоду тащиться за тридевять земель на остановку. У вас есть дети? Тогда детская площадка или сквер у дома не помешают. Подумайте также о школе или садике, которые будут посещать ваши дети.
Не лишним будет оценить планировку квартиры, качество самого объекта недвижимости, а именно: высоту потолка (чем выше потолок тем комфортнее, легче дышится), толщину стен (тонкие стены могут промерзать), расположение лифтов (если они соседствуют с жилой комнатой или шахтой лифта, то будут проникать посторонние звуки), расположение окон (видовые характеристики), толщину перекрытий (влияет на поглощение звука), расположение на этаже (первый и последний этаж обычно сложней продать, чем выше, тем лучше вид, чище воздух, и тише, но проблема, если сломается лифт или если понадобится поднять в квартиру крупногабаритную вещь).
Строительство дома завершено, покупатель может заселяться, казалось бы, все тревоги и сомнения позади, но это не так. Приемка нового жилища – один из самых ответственных моментов и не стоит подписывать документы до окончания полного осмотра всех комнат.
- Качество установки дверей;
- Состояние систем канализации и водоснабжения, как работает вентиляция;
- Осмотреть электропроводку, проверить её работоспособность.
Для большей уверенности можно пригласить специалиста, который досконально оценит все имеющиеся недостатки и занесет их в документ. При наличии возможности выявленные дефекты фиксируются на фото- или видеоноситель.
Герметичность монтажных стыков и панельных швов — одно из главных требований безопасности жилья. Попадание влаги в места, где проходит проводка, может привести к замыканию или даже пожару. Кроме того, в углах стен не должно быть потемнений или следов грибка — эти признаки выдают плохую изоляцию, в результате чего стена промёрзла.
Окна и двери должны легко и без усилий открываться и плотно закрываться. Чтобы проверить, насколько герметично прилегает оконная створка к раме, можно приложить к ней лист бумаги и закрыть окно. Если вытащить бумагу не получится или для этого необходимо приложить значительные усилия, значит, створка отрегулирована, и окно не будет пропускать воздух и влагу. Также стеклопакеты должны быть без повреждений, а щели между рамой и окном обработаны герметиком, чтобы избежать появления грибка
После того, как долгожданная новостройка будет сдана в эксплуатацию, вы, скорее всего, получите в собственность «красивые» бетонные стены и потратите еще несколько месяцев (или лет) на ремонт или будете долго «наслаждаться» звуками соседского ремонта.
Черновая отделка квартиры означает:
- в квартире есть наличие бетонной стяжки пола, но нет покрытий;
- стены и потолок оштукатурены, но не покрашены;
- есть выводы электрокабеля и подводка под сантехнику;
- входная дверь и стеклопакеты на окнах.
Но впереди вас ждут большие затраты на стройматериалы и постоянная нервотрепка от ремонта, затянувшегося на долгие месяцы. Поэтому все больше уфимцев обращают внимание на белую отделку.
Белая отделка - хорошая основа для реализации любых фантазий на тему ремонта. Заказывая белую отделку, Вы получаете квартиру полностью готовую к вашему творчеству. Безукоризненным плюсом белой отделки является то, что счастливый владелец квартиры избавлен от самых грязных этапов ремонта, и все, что остается ему сделать, это выбрать обои, напольные и потолочные покрытия.
Также можно заранее договориться с застройщиками о возможности «оформить» квартиру соответственно требованиям покупателя. То есть будущий хозяин тратит свои собственные средства, чтобы строитель делал ремонт по индивидуальному проекту владельца.
Один из уфимских застройщиков, Группа Компаний «Госстрой», еще в прошлом году отказалась от черновых квартир и во всех строящихся жилых комплексах реализует белую отделку. В строительной компании, которая находится в авангарде строительных технологий, решили сэкономить время, силы и средства своих клиентов - будущих новоселов.
Клиентам Госстроя уже не придется заботиться о доставке материалов, штукатурке, уборке строительной пыли. Самый грязный и пыльный этап будет позади: в вашей квартире будут выполнены все сложные профессиональные работы, связанные с выравниванием стен, потолков, разводкой электрики.
При этом у жильцов новых квартир останется пространство для творчества и возможность оформить свое жилье по собственному вкусу: поклеить обои или покрасить стены, выбрав цвет и фактуру материалов, выбрать тип напольного покрытия, подобрать сантехнику и смесители исходя из своих предпочтений. Белая отделка - хорошая основа для реализации любых фантазий на тему ремонта.
Вы предпочитаете уютную и спокойную «Зеленую рощу», тогда вам стоит обратить внимание на комфорт – квартал «Московский». Счастливые обладатели квартир уже наслаждаются своим новым жильем, где для них созданы все условия для комфортного проживания.
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