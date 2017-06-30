На что обратить внимание при выборе квартиры?

Особенно это касается тех, кто не имеет собственного автомобиля. В практике достаточно много таких случаев, когда, купив квартиру в новостройке, счастливые собственники понимали, что до полноценного развития района еще далеко и до ближайшей остановки полтора километра пешим шагом. Вы же не хотите в холодную погоду тащиться за тридевять земель на остановку. У вас есть дети? Тогда детская площадка или сквер у дома не помешают. Подумайте также о школе или садике, которые будут посещать ваши дети.