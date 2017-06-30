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На что обратить внимание при выборе квартиры?

30 июня 2017, 05:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Очень часто выбор квартиры затягивается на долгое время. Мы решили разобраться, на что важно обратить внимание в этом деле.

1. Взвесьте все аргументы

Покупка жилья в новостройке, по сравнению с приобретением квартиры на вторичном рынке, имеет как ряд достоинств, так и свои недостатки. К плюсам можно отнести: более низкую стоимость, отсутствие необходимости изучать правовые аспекты проживания всех предыдущих владельцев. К тому же покупатель получает в свою собственность совершенно новую недвижимость, а значит, исправные коммуникации, возможность выбора планировки, место на паркинге (если есть) и т.д.

2. Получите информацию о застройщиках

Эта информация может быть доступна в сети. Данные о застройщиках обычно присутствуют на их официальных сайтах. Если у строительной компании нет своего сайта, это уже может говорить о том, что публичности организация не любит.

Так же достаточно сведений на форумах, где активно обсуждаются такие темы дольщиками, либо специалистами, либо теми и другими — в любом случае можно узнать то, чего нет в официальных источниках.

Крайне важно ознакомиться с проектной документацией: внимательно посмотреть декларацию, разрешение на строительство, право собственности на земельный участок. Также выясните, в какие сроки должен быть сдан выбранный Вами объект.

3. Обратите внимание на инфраструктуру

Новостройки чаще всего расположены в разных районах города. Это могут быть целые кварталы, либо отдельно стоящие здания – точечная застройка (которая кстати не приветствуется ни городскими властями, ни самими застройщиками).

В связи с этим, прежде чем покупать квартиру в новостройке, выясните, где будет построен дом, в каком районе, насколько в этом месте развита инфраструктура (близость расположения остановок транспорта, магазинов, аптек, детских садов и школ).

Особенно это касается тех, кто не имеет собственного автомобиля. В практике достаточно много таких случаев, когда, купив квартиру в новостройке, счастливые собственники понимали, что до полноценного развития района еще далеко и до ближайшей остановки полтора километра пешим шагом. Вы же не хотите в холодную погоду тащиться за тридевять земель на остановку. У вас есть дети? Тогда детская площадка или сквер у дома не помешают. Подумайте также о школе или садике, которые будут посещать ваши дети.

4. Планировка и качество квартиры

Не лишним будет оценить планировку квартиры, качество самого объекта недвижимости, а именно: высоту потолка (чем выше потолок тем комфортнее, легче дышится), толщину стен (тонкие стены могут промерзать), расположение лифтов (если они соседствуют с жилой комнатой или шахтой лифта, то будут проникать посторонние звуки), расположение окон (видовые характеристики), толщину перекрытий (влияет на поглощение звука), расположение на этаже (первый и последний этаж обычно сложней продать, чем выше, тем лучше вид, чище воздух, и тише, но проблема, если сломается лифт или если понадобится поднять в квартиру крупногабаритную вещь).

5. Не стоит спешить при заселении

Строительство дома завершено, покупатель может заселяться, казалось бы, все тревоги и сомнения позади, но это не так. Приемка нового жилища – один из самых ответственных моментов и не стоит подписывать документы до окончания полного осмотра всех комнат.

6. Что проверять в первую очередь?

- Качество установки дверей;

- Состояние систем канализации и водоснабжения, как работает вентиляция;

- Осмотреть электропроводку, проверить её работоспособность.

Для большей уверенности можно пригласить специалиста, который досконально оценит все имеющиеся недостатки и занесет их в документ. При наличии возможности выявленные дефекты фиксируются на фото- или видеоноситель.

7. Зачем проверяют на герметичность стыки и швы?

Герметичность монтажных стыков и панельных швов — одно из главных требований безопасности жилья. Попадание влаги в места, где проходит проводка, может привести к замыканию или даже пожару. Кроме того, в углах стен не должно быть потемнений или следов грибка — эти признаки выдают плохую изоляцию, в результате чего стена промёрзла.

8. Как проверяют окна и двери?

Окна и двери должны легко и без усилий открываться и плотно закрываться. Чтобы проверить, насколько герметично прилегает оконная створка к раме, можно приложить к ней лист бумаги и закрыть окно. Если вытащить бумагу не получится или для этого необходимо приложить значительные усилия, значит, створка отрегулирована, и окно не будет пропускать воздух и влагу. Также стеклопакеты должны быть без повреждений, а щели между рамой и окном обработаны герметиком, чтобы избежать появления грибка

9. Черновая или белая отделка?

После того, как долгожданная новостройка будет сдана в эксплуатацию, вы, скорее всего, получите в собственность «красивые» бетонные стены и потратите еще несколько месяцев (или лет) на ремонт или будете долго «наслаждаться» звуками соседского ремонта.

Черновая отделка квартиры означает:

- в квартире есть наличие бетонной стяжки пола, но нет покрытий;

- стены и потолок оштукатурены, но не покрашены;

- есть выводы электрокабеля и подводка под сантехнику;

- входная дверь и стеклопакеты на окнах.

Но впереди вас ждут большие затраты на стройматериалы и постоянная нервотрепка от ремонта, затянувшегося на долгие месяцы. Поэтому все больше уфимцев обращают внимание на белую отделку.

Белая отделка - хорошая основа для реализации любых фантазий на тему ремонта. Заказывая белую отделку, Вы получаете квартиру полностью готовую к вашему творчеству. Безукоризненным плюсом белой отделки является то, что счастливый владелец квартиры избавлен от самых грязных этапов ремонта, и все, что остается ему сделать, это выбрать обои, напольные и потолочные покрытия.

Также можно заранее договориться с застройщиками о возможности «оформить» квартиру соответственно требованиям покупателя. То есть будущий хозяин тратит свои собственные средства, чтобы строитель делал ремонт по индивидуальному проекту владельца.

10. Кто сейчас предлагает белую отделку

Один из уфимских застройщиков, Группа Компаний «Госстрой», еще в прошлом году отказалась от черновых квартир и во всех строящихся жилых комплексах реализует белую отделку. В строительной компании, которая находится в авангарде строительных технологий, решили сэкономить время, силы и средства своих клиентов - будущих новоселов.

Клиентам Госстроя уже не придется заботиться о доставке материалов, штукатурке, уборке строительной пыли. Самый грязный и пыльный этап будет позади: в вашей квартире будут выполнены все сложные профессиональные работы, связанные с выравниванием стен, потолков, разводкой электрики.

При этом у жильцов новых квартир останется пространство для творчества и возможность оформить свое жилье по собственному вкусу: поклеить обои или покрасить стены, выбрав цвет и фактуру материалов, выбрать тип напольного покрытия, подобрать сантехнику и смесители исходя из своих предпочтений. Белая отделка - хорошая основа для реализации любых фантазий на тему ремонта.

11. В каких районах Уфы есть такие квартиры

Вы предпочитаете уютную и спокойную «Зеленую рощу», тогда вам стоит обратить внимание на комфорт – квартал «Московский». Счастливые обладатели квартир уже наслаждаются своим новым жильем, где для них созданы все условия для комфортного проживания.

Вам нравится вид на реку, леса и чистый воздух – тогда смело покупайте квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река».

Вам нравятся прогулки по историческому центру города, и вы любите современные технологии строительства и инженерные решения, которые позволяют не только жить с максимальным комфортом, но и ежедневно экономить деньги – выбирайте один из домов ЖК «Эрмитаж», которые сегодня строятся на ул. Ленина, в районе Госровета, а также в Зеленой роще.

Вся подробная информация о жилых комплексах Группы Компаний Госстрой на сайте http://gosstroy.info.

#Карточки#Азат Гиззатуллин
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