Губернаторы проведут выборы без вмешательства Москвы – СМИ

10 сентября в России пройдут 16 избирательных компаний по выборам губернаторов. Кремль будет следить за соблюдением всех норм закона на выборах и не станет вмешиваться во внутриполитические процессы, в том числе режиссировать сами избирательные кампании. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы, заявили «Известиям» два собеседника, близких к руководству внутриполитического блока Кремля.