Губернаторы проведут выборы без вмешательства Москвы – СМИ

10 сентября в России пройдут 16 избирательных компаний по выборам губернаторов. Кремль будет следить за соблюдением всех норм закона на выборах и не станет вмешиваться во внутриполитические процессы, в том числе режиссировать сами избирательные кампании. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы, заявили «Известиям» два собеседника, близких к руководству внутриполитического блока Кремля.
Легитимность через легальность
Чистота выборов ставится во главу угла. По словам источника из администрации президента, новая команда внутриполитического блока Кремля намерена в первую очередь реализовать принцип «легитимность через легальность». Поэтому сценариев из Кремля, как провести выборы в регионе, попросту не будет.
По словам собеседника «Известий», в этом году интересные конкурентные выборы могут пройти в Бурятии и в Кировской области, где командам действующих губернаторов ( в ранге врио) противостоят сильные региональные политики. А также в Пермском крае, где от партии «Города России» баллотируется оппозиционный несистемный политик Константин Окунев.
Собеседники «Известий» в регионах подтвердили, что новые сигналы из Кремля получены.
Так, врио заместителя главы правительства Калининградской области Александр Торба сообщил, что Москва в этом сезоне дала установку на первоочередное соблюдение всех норм избирательного законодательства.
— Мы следуем задаче провести избирательную кампанию легитимно, - сказал он. Здесь приняли региональный закон, чтобы увеличить время голосования на два часа – для удобства граждан.
Эксперты пояснили «Известиям», что обновленная команда внутриполитического блока работает в новой реальности и это является той причиной, по которой Кремль отказывается решать внутриполитические проблемы регионов в ручном режиме.
По словам главы лаборатории региональной политики ЭИСИ Андрея Колядина, никто из администрации президента не собирается искусственно «накачивать» конкуренцию на выборах.
- Москва не станет звонить каждому муниципальному депутату и указывать, за кого отдавать подписи, а за кого нет. Всё это лежит в плоскости работы местных чиновников. Они ответственны за легитимность выборов, им и отвечать, - заявил он.
А глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что «общественные палаты в регионах предпринимают усилия по контролю за избирательными кампаниями с целью недопущения нарушений.»
- Мы стремились создать условия, при которых лица, нарушающие избирательное законодательство, рискуют понести существенные репутационные риски, - сказал эксперт.