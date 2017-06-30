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Элла Памфилова: Выборы губернаторов будут достаточно конкурентными

30 июня 2017, 14:31
Такое мнение председатель ЦИК России высказала сегодня.

10 сентября в 16-ти регионах страны пройдут выборы губернаторов. Судя по количеству кандидатов, они будут конкурентными, заявила сегодня на заседании ЦИК России ее председатель Элла Памфилова.

- На выборах высших должностных лиц в 16 регионах 20 политических партий выдвинули 88 кандидатов, 78 из которых уже представили в избирательные комиссии документы о выдвижении, - цитирует ТАСС слова Памфиловой. - Я надеюсь, судя по тенденции, которая наметилась, в регионах 10 сентября выборы губернаторов будут достаточно конкурентными, судя по количеству кандидатов.

Также в Кировской области выдвинулся один самовыдвиженец, добавила Памфилова.

По ее словам, на выборы депутатов законодательных собраний в шести регионах 13 партий выдвинули 23 списка кандидатов, из них пока заверено три списка от двух партий - КПРФ и «Коммунистов России».

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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