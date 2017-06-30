Элла Памфилова: Выборы губернаторов будут достаточно конкурентными

- На выборах высших должностных лиц в 16 регионах 20 политических партий выдвинули 88 кандидатов, 78 из которых уже представили в избирательные комиссии документы о выдвижении, - цитирует ТАСС слова Памфиловой. - Я надеюсь, судя по тенденции, которая наметилась, в регионах 10 сентября выборы губернаторов будут достаточно конкурентными, судя по количеству кандидатов.