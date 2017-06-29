В Башкирии выборы в 2018 году пройдут с видеонаблюдением

Напомним, по результатам просмотра записей камер видеонаблюдения, сделанных во время выборов депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года, активисты местного отделения «Яблока» нашли массовые нарушения: группа лиц несколько раз голосовала по своим паспортам в разных участках в разное время, а на одной из участковых комиссий на видео было видно, как секретарь комиссии заносит после завершения голосования черную сумку, и в пустой комнате затем раскладывает в уже отсортированные пачки с итогами голосования новые бюллетени (следователь не усмотрел в этом нарушений – прим.). Нарушения на выборах были зафиксированы не только в Уфе. В результате несколько председателей участковых избирательных комиссий лишились своих постов.