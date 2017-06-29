В Башкирии выборы в 2018 году пройдут с видеонаблюдением

Вчера, 28 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством Центральной избирательной комиссии Башкирии, которая начала работу в новом составе. В ходе встречи вновь избранный председатель ЦИК республики Хайдар Валеев сообщил, что выборы президента России в 2018 году пройдут под прицелом камер видеонаблюдения.
- Все участковые и территориальные избирательные комиссии будут оснащены видеонаблюдением, - сказал Хайдар Валеев. И объяснил это тем, что Центральной избирательной комиссией Российской Федерации поставлена задача провести максимально прозрачные и честные выборы президента Российской Федерации в 2018 году.
- По итогам выборов в Государственную Думу Российской Федерации мы имеем и положительные моменты, и некоторые упущения, - дипломатично сказал главный организатор выборов в Башкирии. - По этим вопросам будем работать.
В ходе выборов 2018 года будет еще несколько новшеств, отметил Хайдар Валеев. Это использование QR-кодов в протоколах участковых избирательных комиссий.
- На выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года они будут стопроцентно применяться и у нас в республике, - казал глава ЦИК Башкирии.
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации планируется также полностью оснастить областные центры КОИБами (комплекс обработки избирательных бюллетеней), сказал Хайдар Валеев.
Напомним, по результатам просмотра записей камер видеонаблюдения, сделанных во время выборов депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года, активисты местного отделения «Яблока» нашли массовые нарушения: группа лиц несколько раз голосовала по своим паспортам в разных участках в разное время, а на одной из участковых комиссий на видео было видно, как секретарь комиссии заносит после завершения голосования черную сумку, и в пустой комнате затем раскладывает в уже отсортированные пачки с итогами голосования новые бюллетени (следователь не усмотрел в этом нарушений – прим.). Нарушения на выборах были зафиксированы не только в Уфе. В результате несколько председателей участковых избирательных комиссий лишились своих постов.
Наличие камер видеонаблюдения не всегда дает возможность обеспечить честность выборов, считает политолог Константин Калачев.
- Камеры - инструмент дополнительной легитимизации результата, - пояснил Константин Калачев. - По записи камер и вправду при желании можно посчитать число избирателей, проголосовавших на участке, отследить процедуру вскрытия каждой урны, сортировки бюллетеней, их подсчета. Но отследить, например, так называемую "карусель", когда мотивированный избиратель входит на участок, получает бюллетень, в кабинке для тайного голосования вынимает из кармана полученный заранее бюллетень, с отметкой за "правильного" кандидата, а чистый бюллетень прячет, чтоб вынести и передать организатору карусели – видеонаблюдением отследить уже не выйдет. Хотя я уверен, что на президентских выборах никаких каруселей не будет.
Но этот пример просто показывает, что проблемы не органичиваются избирательным участком. Видеонаблюдение бессильно и против граждан, "гастролирующих" по нескольким участкам. На каждом участке "гастролеры" будут вести себя как обычные избиратели. Можно ли их распознать? То есть, при желании махинаторам не помешали бы и камеры. Но большинство об этом даже не догадывается, поэтому наличие камер представляется защитой от любых махинаций и фальсификаций. По факту не от любых.