В Уфе следователь не увидел вброса бюллетеней на видео с веб-камер

Следователь Ленинского межрайонного следственного отдела по Уфе М. В. Алябин отказал уфимцу Станиславу Чайченко в возбуждении уголовного дела по его заявлению – «за отсутствием события преступлений». Чайченко 27 февраля обратился с заявлением о предоставлении недостоверных сведений в документах избирательной комиссии № 9 Демского района Уфы.
Напомним, уфимцам Станиславу Чайченко и Рустему Мулюкову удалось добиться в ЦИК России просмотра видеозаписей веб-камер, сделанных 18 сентября 2016 года во время выборов депутатов Госдумы и Уфимского горсовета на ряде участков.
При просмотре видеозаписей с УИК №9 они обратили внимание на нарушения законодательства: члены УИК сделали перерыв при подсчете голосов и покинули комнату для голосования, в это время туда зашли две женщины (как выяснилось впоследствии - председатель УИК Галина Брындина и и ее заместитель Алена Иванова), и одна из них (Алена Иванова), взяв в руки черную сумку, прошла за колонны – за пределы видимости видеокамер. Затем она периодически выходила оттуда с пачками бюллетеней и вкладывала их в уже отсортированные пачки с итогами выборов. Делала она это в одиночестве в течение примерно получаса, трижды вынеся из-за колонн пачки с бюллетенями.
Активисты «Яблока» Чайченко и Мулюков посчитали это видео достаточным для возбуждения уголовного дела, поскольку на нем хорошо было видно, как неизвестно откуда взявшиеся бюллетени были добавлены к тем, что лежали на столе, разложенные из урн после выборов членами УИК №9 - до "чайной паузы".
Однако следователь так не посчитал. Опросив свидетелей, в том числе Галину Брындину и Алену Иванову, он пришел к выводу, что каких-либо объективных данных, подтверждающих обстоятельства, изложенные в заявлении Чайченко, в ходе проверки установлено не было. Чайченко по минутам расписал ход событий, которые позволяли утверждать, что на УК №9 были фальсифицированы итоги голосования уфимцев.
Вот видео с двух камер, можете проверить сами эти обстоятельства. Следите за временем съемки, которое указано в верхней части видеоматериалов.
23:06 Женский голос (по всей видимости Галины Брындиной) произносит:
- Выйдите все! Я сейчас опечатаю и чай попьём.
Все выходят. Остаются две женщины.
23:14 Одна из них (по всей видимости Алена Иванова) берет в руки черную сумку (по ее показаниям - это ее сумка от ноутбука). И заходит с ней за колонны. Съемка велась с двух камер, на одной из них видно, что женщина за колоннами складывает бюллетени в разные пачки.
23:23, 23:33 и 23:42 – женщина трижды выходит из-за колонн с пачками бюллетеней в руках. Она приносит их на стол, где уже лежат все бюллетени для голосования, которые были ранее вывалены из урн для голосования, и вкладывает их в четыре разные стопки. Изначально там лежат четыре стопки, поскольку 18 сентября проходило голосование и в Госдуму, и в уфимской горсовет, и каждому избирателю выдавали на руки как раз по четыре бюллетеня.
23: 52 - женщина ушла пить чай.
Версия следователя
«Она взяла ее и понесла к столу, на котором стоял ноутбук, - излагает показания Алены Ивановой следователь. – Положив сумку, она увидела бюллетени для голосования, начала их рассматривать и складывать на столе. К ней подошла председатель комиссии. Она показала ей оставшиеся неразложенные избирательные бюллетени….Разложив все бюллетени в соответствующие стопки, она тоже вышла из зала голосования, чтобы попить чай».
Вопросы остаются
Разумеется, у любого человека, знакомого с законом о выборах, возникает при просмотре этого видео минимум три вопроса:
- Откуда взялись «новые» бюллетени, которые женщина трижды выносила пачками из-за колонн, ведь ранее члены комиссии уже все бюллетени выложили на стол?
- Почему женщина раскладывает «новые» бюллетени в гордом одиночестве?
- Почему в процессе подсчета голосов сделан перерыв – в нарушение статьи 68 федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 2: «Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели»?
Перерыв длился, судя по показаниям одного из членов УИК №9 Александра Скакалина – более 3,5 часов. По его словам, только в три часа ночи Галина Брындина пригласила всех членов комиссии и наблюдателей войти в зал для голосования и начать подсчет голосов избирателей.
- Мы будем обжаловать данное решение следователя, - сообщил Медиакорсети Станислав Чайченко. – Ранее мы хотели по этому поводу записаться на прием к руководителю следкома Житеневу, но нам отказали, поскольку тогда еще не было решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь мы его получили и снова будем к нему обращаться.
- В этом отделе (Ленинском межрайонном следственном отделе - прим.) уже сняли руководителя, а его заместителю, исполняющему теперь обязанности руководителя, вынесли дисциплинарное взыскание, - добавил Рустем Мулюков, выполняющий юридическое сопровождение по УИК №9. - Там была волокита по выборным делам, нарушение процессуальных сроков.
Мы следим за развитием событий.