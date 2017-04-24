В Уфе следователь не увидел вброса бюллетеней на видео с веб-камер

При просмотре видеозаписей с УИК №9 они обратили внимание на нарушения законодательства: члены УИК сделали перерыв при подсчете голосов и покинули комнату для голосования, в это время туда зашли две женщины (как выяснилось впоследствии - председатель УИК Галина Брындина и и ее заместитель Алена Иванова), и одна из них (Алена Иванова), взяв в руки черную сумку, прошла за колонны – за пределы видимости видеокамер. Затем она периодически выходила оттуда с пачками бюллетеней и вкладывала их в уже отсортированные пачки с итогами выборов. Делала она это в одиночестве в течение примерно получаса, трижды вынеся из-за колонн пачки с бюллетенями.