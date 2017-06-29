Дорожная система Башкирии нуждается в перезагрузке – эксперт

Будем также надеяться на то, что в регионе начнется активная работа по использованию экологически чистых средств транспорта и иных дорожно-транспортных систем, так как свою общественно-политическую жизнь Тимур Мухаметьянов начинал с работы в политической партии «Зеленые», которая очень хорошо представлена в региональной политической системе (более 50 депутатов различных уровней, в том числе в республиканском парламенте (Руфина Шагапова) и в городском совете (Руслан Кинзикеев). Думаю, тут возможна хорошая дискуссионная и проектная площадка.