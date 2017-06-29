Дорожная система Башкирии нуждается в перезагрузке – эксперт

Сегодня стало известно, что новым главой госкомтранса Башкирии стал Тимур Мухаметьянов, до назначения в Башкирию возглавлявший отдел международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества в департаменте международного сотрудничества минтранса РФ. Мы попросили прокомментировать это назначение политолога Вадима Гайдука.
- Назначение такого рода является трендом ушедшего 2016 и текущего 2017 годов, когда происходит обновление состава чиновников-тяжеловесов амбициозными и достаточно молодыми людьми, - считает заместитель председателя Общественного Совета при Гострансе РБ, доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор, эксперт Российского общества политологов Вадим Гайдук. - Подобные примеры есть и на федеральном уровне: временно исполняющие обязанности губернаторов Калининградской (Антон Алиханов, 1987 год рождения) и Новгородской
(Андрей Никитин, 1979 год рождения) областей, Максим Решетников в Пермском крае (1979 г.р.).
Для Республики Башкортостан такой опыт является по-настоящему инновационным, так как особенность политического менеджмента региона все же складывается из более традиционных, менее резких политических решений, основанных на приверженности к серьезному опыту и политической мощи.
Как мне кажется, молодость и профессиональные компетенции, выработанные в Минтрансе России, работе в политической практике, а также время учебы в ведущем федеральном ВУЗе по профилю «Публичная политика и политический анализ» позволят найти особую грань, нишу в региональной политической системе.
Говоря откровенно, нужно обратить внимание на то, что республиканская транспортная и дорожная системы нуждаются в качественной перезагрузке. При этом, предшественники Т. Мухаметьянова по сути подготовили плодотворную почву для свершения по-настоящему «великих» дел.
Будем также надеяться на то, что в регионе начнется активная работа по использованию экологически чистых средств транспорта и иных дорожно-транспортных систем, так как свою общественно-политическую жизнь Тимур Мухаметьянов начинал с работы в политической партии «Зеленые», которая очень хорошо представлена в региональной политической системе (более 50 депутатов различных уровней, в том числе в республиканском парламенте (Руфина Шагапова) и в городском совете (Руслан Кинзикеев). Думаю, тут возможна хорошая дискуссионная и проектная площадка.
Уже сейчас можно утверждать, что благодаря своей прежней работе в должности руководителя одного из ведущих отделов Минтранса Тимуру Мухаметьянову не доставит особых проблем коммуникация с федеральным Центром.