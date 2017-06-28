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В Уфе ливень стал серьезным испытанием для горожан

28 июня 2017, 17:50
Они снимают видео и присылают журналистам.

Местные телеканалы публикуют видео сегодняшних последствий сильного дождя в Уфе. Уфимцы присылают ролики, снятые ими в разных частях города.

Вот так, например, затопило торговый центр «Июнь».

А это видео очевидца, присланное в нашу редакцию сегодня днем с улицы Мира и Нежинская.

- Нелегко приходится и посетителям регионального управления Росррестра, что на улице 50 лет СССР, - сообщил телеканал «Россия Башкортостан». - Через несколько минут после ливня проезд к зданию напоминал скорее водный канал, глубина которого достигала нескольких десятков сантиметров.

- После дождя, прошедшего в столице, несколько улиц города превратились в реки, - сообщил телеканал БСТ. По словам журналистов, затопило улицу Бикбая в Сипайлово, на улицах Невского, Первомайская и Интернациональная ливнёвка также не справляется с обильными осадками.

В администрации города сообщили о подтоплении дворовых участков по улицам Пароходской и Лазовского.

И согласно прогнозам синоптиков, дожди в Уфе не прекратятся, в ближайшее время пройдут кратковременные грозовые дожди.

#Новости#Разиф Абдуллин#Город#Видео
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