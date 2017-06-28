В Уфе ливень стал серьезным испытанием для горожан

- После дождя, прошедшего в столице, несколько улиц города превратились в реки, - сообщил телеканал БСТ. По словам журналистов, затопило улицу Бикбая в Сипайлово, на улицах Невского, Первомайская и Интернациональная ливнёвка также не справляется с обильными осадками.