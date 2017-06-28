Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирии Вакиль Шугаюпов

- Инструмент, изготовляемый по технологии Вакиля Шакировича, сохраняет все особенности звучания тростникового курая, но более технологичен и пригоден для профессионального использования, а также игры в оркестре, - сообщили в минкультуры. - Изобретение Шугаюпова - это вклад в многонациональную культуру Башкортостана и России. Его отношение к народному музыкальному наследию – пример истинного патриотизма.