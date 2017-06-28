Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирии Вакиль Шугаюпов

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов, один из инициаторов возрождения редких народных башкирских инструментов - трёхструнной домбры, кыл-кубыза Вакиль Шугаюпов, сообщили в министерстве культуры Башкирии.
Вакиль Шугаюпов родился в 1936 году в деревне Алькино Салаватского района Башкирской АССР. В возрасте 10 лет он остался без родителей, воспитывался в детском доме.
Его трудовая биография интересна: он учился, работал шахтером, преподавал, работал художником при Башкирском отделении художественного фонда РСФСР. Именно здесь он начал заниматься изготовлением народных духовых музыкальных инструментов. А в 1992 г. он работал при Республиканском центре народного творчества мастером по изготовлению курая.
Как народный мастер, исполнитель, Вакиль Шакирович занимался изготовлением башкирской думбыры, вел работу по воссозданию технологии изготовления народного смычкового музыкального инструмента кыл-кубыза.
В 1976 нашёл способ изготовления курая из строганого шпона. Это стало открытием, позволившим максимально сохранив своеобразие звучания древнейшего тростникового музыкального инструмента, одновременно расширить его творческие возможности, и что немаловажно, позволило организовать его производство.
Благодаря творческим изысканиям мастера музыкальный инструмент курай, созданный по его технологии, получил массовое распространение, как в среде любителей, так и среди профессиональных музыкантов – кураистов.
- Инструмент, изготовляемый по технологии Вакиля Шакировича, сохраняет все особенности звучания тростникового курая, но более технологичен и пригоден для профессионального использования, а также игры в оркестре, - сообщили в минкультуры. - Изобретение Шугаюпова - это вклад в многонациональную культуру Башкортостана и России. Его отношение к народному музыкальному наследию – пример истинного патриотизма.