В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных

- Мы обращались в прокуратуру и отвоевали в итоге в площадку, - рассказала «Медиакорсети» жительница дома 66-летняя Лидия Гусева. – Нам ответили, что никакой парковки не будет, а весной начнутся работы по благоустройству и завершатся они в августе. В июне действительно приехали, вывалили песок горой на площадку, и всё, песок все это время лежал горой, его раздувало и несло в окна жителей нижних этажей. Только недавно после наших постоянных жалоб разровняли эту гору. Но на этом благоустройство двора закончилось, а уже конец августа.