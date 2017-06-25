Рустэм Хамитов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с праздником Ураза – Байрам. В своём обращении, опубликованном на официальном сайте, Хамитов отмечает, что день празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан «является символом общих для всех людей высоких нравственных ценностей, олицетворяющих добро и милосердие, справедливость и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему». Так же глава Башкирии поблагодарил мусульманские организации региона.