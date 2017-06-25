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Рустэм Хамитов поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан

25 июня 2017, 11:09
В своём обращении, в день празднования Ураза-Байрам он отметил что в Башкирии мусульманские организации активно участвуют в жизни региона.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с праздником Ураза – Байрам. В своём обращении, опубликованном на официальном сайте, Хамитов отмечает, что день празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан «является символом общих для всех людей высоких нравственных ценностей, олицетворяющих добро и милосердие, справедливость и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему». Так же глава Башкирии поблагодарил мусульманские организации региона.

- Отрадно, что мусульманские организации в Башкортостане активно участвуют в общественной и культурно-просветительской жизни, способствуют развитию традиций благотворительности, воспитанию молодёжи на основе уважительного отношения к представителям разных народов и религий, -Рустэм Хамитов

#Новости#Константин Климов#Экономика
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