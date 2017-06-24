Рейс из Уфы в Анталью задержан на 13 часов из-за неисправности самолета

- В самолете было очень душно, видимо сломалась система кондиционирования. Мы уже более 13 часов ждем посадки, которую обещали в 16.40. На борту было 194 пассажира, многие из них с детьми и напуганы. На наши требования предоставить нам другой самолет в авиакомпании ответили отказом. Мы боимся лететь в неисправном воздушном судне,