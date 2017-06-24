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Рейс из Уфы в Анталью задержан на 13 часов из-за неисправности самолета

24 июня 2017, 15:31
Вскоре после взлета воздушное судно, принадлежащее авиакомпания «ИКАР» («Pegas Fly») вернулось в уфимский аэропорт

В Уфе пассажиры уже более 13 часов ждут вылета на турецкий курорт Анталья, однако рейс откладывается из-за поломки самолета. Как рассказал Медиакорсети один из пассажиров рейса Артур Нигматуллин командир экипажа самолета авиакомпания «ИКАР» («Pegas Fly») вскоре после взлета принял решение вернуться в уфимский аэропорт.

- В самолете было очень душно, видимо сломалась система кондиционирования. Мы уже более 13 часов ждем посадки, которую обещали в 16.40. На борту было 194 пассажира, многие из них с детьми и напуганы. На наши требования предоставить нам другой самолет в авиакомпании ответили отказом. Мы боимся лететь в неисправном воздушном судне,

- рассказал Артур Нигматуллин.

В справочной службе международного аэропорта «Уфа» заверили, что пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание и питьевая вода.

Мы будем следить за развитием событий.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
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