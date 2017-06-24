Рейс из Уфы в Анталью вновь перенесли

Уфимцы Ирина и Артур Нигматуллины уже не уверены, что им сегодня удастся попасть в Турцию. Рейс KAR-5815 Уфа-Анталья вновь перенесён. Семья собиралась уже этим днём отдыхать на турецком берегу. Пассажиры утром даже сели в самолет и взлетели, но на пол пути их воздушное судно развернули и вернули в уфимский аэропорт. Оказалось, что самолет авиакомпании "Икар" технически не исправен, рассказывает Артур Нигматуллин.