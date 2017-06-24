Рейс из Уфы в Анталью вновь перенесли

Уфимцы Ирина и Артур Нигматуллины уже не уверены, что им сегодня удастся попасть в Турцию. Рейс KAR-5815 Уфа-Анталья вновь перенесён. Семья собиралась уже этим днём отдыхать на турецком берегу. Пассажиры утром даже сели в самолет и взлетели, но на пол пути их воздушное судно развернули и вернули в уфимский аэропорт. Оказалось, что самолет авиакомпании "Икар" технически не исправен, рассказывает Артур Нигматуллин.
- Сейчас рейс перенесли на 21 час. Мы забрали багаж из камеры хранения и решили поехать домой. Многие пассажиры находятся в гостинице. Но я уже не уверена, что мы сегодня куда-то полетим, - рассказала корреспонденту ИА "Медиакорсеть" Ирина Нигматуллина. - Отпуск начался не самым удачным образом.
Так же Нигматуллины сообщили, что многие пассажиры задумались над тем, лететь им в отпуск или нет. Поскольку авиакомпания сообщила, что до Антальи они полетят на том же самом самолете, некоторые просто испугались.
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