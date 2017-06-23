В Башкирии создадут региональный центр для одаренных детей - Шафикова

До начала заседания его участникам предложили экскурсию по территории центра. В нем могут учится и проживать до 50 одаренных школьников со всей республики. В одном из кабинетов дети занимались французским языком. По их словам, для занятий и проживания в центре созданы все условия, в чем мы смогли убедиться сами. На территории социального образовательного центра имеется открытый бассейн, пруд, баня, футбольная и волейбольная площадка. Силами преподавателей и студентов оборудуется поле для игры в минигольф. В год вуз тратит примерно 10 миллионов рублей на содержание центра и обучение в нем одаренных школьников.