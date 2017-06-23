В Башкирии создадут региональный центр для одаренных детей - Шафикова

Три года назад в деревне Салихово Чишминского района Башкирский госпедуниверситет открыл социально-образовательный центр. Это своего рода башкирский аналог российского центра «Сириус», где занимаются одаренные дети. Основная задача центра - отбор одаренных детей со всей республики. Здесь же проходят учебную практику студенты БГПУ - будущие учителя.
Как рассказал ректор учебного заведения Раиль Асадуллин, на месте центра было заброшенное и разрушенное здание местной школы.
- Несколько лет назад, когда я приехал сюда на открытие мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, ко мне обратились местные жители с просьбой помочь с ремонтом школы. Учитывая, что рядом находилась агробиологическая станция вуза, мы приняли решение построить здесь образователный центр БГПУ,- отметил Раиль Асадуллин.
Финансовую помощь при строительстве центра оказал благотворительный фонд «Урал». Сегодня на базе центра проходит выездное заседание комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания Башкирии.
До начала заседания его участникам предложили экскурсию по территории центра. В нем могут учится и проживать до 50 одаренных школьников со всей республики. В одном из кабинетов дети занимались французским языком. По их словам, для занятий и проживания в центре созданы все условия, в чем мы смогли убедиться сами. На территории социального образовательного центра имеется открытый бассейн, пруд, баня, футбольная и волейбольная площадка. Силами преподавателей и студентов оборудуется поле для игры в минигольф. В год вуз тратит примерно 10 миллионов рублей на содержание центра и обучение в нем одаренных школьников.
- Поддержке одаренных детей в республике мы уделяем большое внимание. В России мы занимаем 1 место по сумме стипендий, который регион платит одаренным школьникам. В прошлом году 43 учащихся стали победителями и призерами всероссийских олимпиад, - рассказала министр образования республики Гульназ Шафикова.
По ее словам, в Башкирии будет создан региональный научно-образовательный центр для школьников, проявляющих особые таланты по разным школьным предметам.
- Президентом России поставлена задача открыть в регионах филиалы российского образовательного центра «Сириус». В Башкирии уже накоплен свой положительный опыт , в частности на базе центра БГПУ, где мы сейчас находимся, - сказала председатель профильного комитета Госсобрания Эльвира Аиткулова.