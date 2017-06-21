Башкирский гений собирается поступать в МГУ

Во всех начинаниях Александра поддерживают родители. Они уделяют много времени его воспитанию, активно интересуются его успехами в учебе. С ними у него теплые, доброжелательные отношения. Кроме него в семье есть еще две девочки, Саша – самый старший. Как примерный брат он помогает младшей сестренке, которая пошла в первый класс, с уроками. Семья привила ему самые главные ценности. Все, кто знает мальчика, отмечают его уважительное отношение к взрослым. Со сверстниками у Саши тоже хорошие отношения, хотя мальчик предпочитает узкий круг общения. Друзья говорят, что уважают его за отзывчивость и неунывающий характер.