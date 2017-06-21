Башкирский гений собирается поступать в МГУ

Александр Козлов, выпускник гимназии №1 башкирского города Белебея, ждал заветные баллы по профильной математике, информатике и ИКТ, физике. И дождался – стал двукратным стобалльником по первым двум предметам. А по физике - 96. Теперь не только родной город, но и вся республика интересуется, кто этот белебеевский гений.
Саша Козлов с первого класса учится в гимназии №1 Белебея. Стены именно этого учебного заведения помогли мальчику раскрыть свой потенциал. Как говорит директор гимназии Зарима Ханнанова, Саша за годы учебы показал себя как старательный ученик, умеющий быстро, логично и правильно мыслить.
Учителя видели в нем способности к изучению точных наук, особенно ему нравились математика, физика и информатика. Наверное, страсть к этим предметам и определила дальнейший перечень экзаменов по ЕГЭ. К нему мальчику помогали готовиться школьные учителя, параллельно он занимался изучением материала самостоятельно. Выпускник потратил много сил на подготовку, ведь поступать он планирует в МГУ им. Ломоносова.
- Мальчишки в юном возрасте, как правило, относятся к урокам спустя рукава, но это не про нас. Сын с самого детства проявлял интерес к учебе Сейчас он планирует поступать на факультет вычислительной математики и кибернетики, - комментирует мама Татьяна. – У него есть интерес к этой области, говорит, что это сейчас одно из самых актуальных направлений. Конечно, тяжело сына отпускать в такой большой город как Москва, но что делать - придется.
Для того, чтобы учиться в лучшем ВУЗе страны, Саша постоянно занимался саморазвитием во время учебы. К моменту окончания своей гимназии он успел с отличием закончить заочную физико-математическую школу при МФТИ г. Москва, принять участие и получить грамоты призера различных муниципальных, республиканских и всероссийских олимпиад. Одна из них – «Покори Воробьевы горы!».
По словам учителей, их ученик умеет грамотно планировать свою учебную и трудовую деятельность. Он не пугается сложностей, умеет решать поставленные задачи и проявляет настойчивость в достижении целей.
Саша уделял внимание не только учебным занятиям. Он закончил музыкальную школу по классу фортепьяно, много читал во внеучебное время. Любимый автор – Эрих Мария Ремарк, именно его произведения лежат на книжных полках.
Во всех начинаниях Александра поддерживают родители. Они уделяют много времени его воспитанию, активно интересуются его успехами в учебе. С ними у него теплые, доброжелательные отношения. Кроме него в семье есть еще две девочки, Саша – самый старший. Как примерный брат он помогает младшей сестренке, которая пошла в первый класс, с уроками. Семья привила ему самые главные ценности. Все, кто знает мальчика, отмечают его уважительное отношение к взрослым. Со сверстниками у Саши тоже хорошие отношения, хотя мальчик предпочитает узкий круг общения. Друзья говорят, что уважают его за отзывчивость и неунывающий характер.
Александр - скромный молодой человек, который не жаждет славы. Когда после получения стобалльных результатов к нему приехали журналисты с телевидения, он наотрез отказался давать им интервью. Согласился лишь выступить перед своими в школе, перед учителями и учениками, чтобы сказать слова благодарности и напутствие будущему поколению.