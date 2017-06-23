Чемпионат мира по футболу в миниатюре пройдет в Москве

В Москве при поддержке издательского дома "Советский спорт" пройдёт массовый фестиваль «Россия любит футбол», около 600 любительских команд проведут турнир 16 сентября на территории спорткомплекса «Лужники», передает ТАСС.
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский заявил журналистам, что во время фестиваля состоится любительский турнир, участниками которого станут более 600 команд. Спортивная программа фестиваля включает масштабный футбольный турнир среди любительских команд, которые в настоящий момент уже отбираются по всей стране. Общее число участников самого турнира будет рекордным – около 10 тысяч футболистов. И, конечно, гостей фестиваля ждет шоу-матч между представителями СМИ, спорта и шоу-бизнеса, яркий гала-концерт и обширная развлекательная программа.
- Зимой 2016 года у нас было около 500 команд, но в этом году мы намерены установить рекорд - 600 команд. Вся территория «Лужников» будет занята, мы организуем шоу-матч и большой концерт, - сказал Александр Полинский. Он подчеркнул, что при проведении турнира будут задействованы все футбольные поля в «Лужниках», и в фестивале примет участие сборная звезд футбола.
Проведение такого массового фестиваля поможет создать нужную атмосферу в преддверии старта чемпионата мира 2018 года, считает член исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывший игрок сборной России Алексей Смертин.
- Мероприятие будет массовым, и через эту активность мы можем донести до людей, что нужно быть здоровым, любить спорт, - пояснил Алексей Смертин. - Самое главное, у нас есть уникальная возможность воспитать культуру общения и боления на футболе. Фестиваль создаст нужную атмосферу перед стартом чемпионата мира, который является уникальной возможностью продемонстрировать всю широту нашей души и любовь к спорту и людям.
Алексей Смертин назвал турнир «чемпионатом мира в миниатюре».
Сергей Колушев, один из основателей общественного движения «Россия Любит Футбол!», рассказал о целях и приоритетных направлениях подготовки мероприятия:
- Наша главная задача - создать дружелюбную и тёплую атмосферу вокруг футбола, где каждый сможет найти что-то актуальное и близкое лично для себя. Мы хотим, чтобы 16 сентября люди смогли почувствовать захватывающую и объединяющую силу футбольного события не только через спорт, но и через призму моды, искусства, поэзии, стрит-арта, киберспорта. Впереди – масштабные планы! Мы планируем провести мощную рекламную кампанию, привлечь именитых партнёров из самых разных областей. Конечно, не забудем и о богатом историческом наследии. Совместно с партнером движения ИД «Советский спорт» планируем провести выставки, литературные чтения. Задумок очень много, но не буду сейчас раскрывать все секреты.