Чемпионат мира по футболу в миниатюре пройдет в Москве

- Наша главная задача - создать дружелюбную и тёплую атмосферу вокруг футбола, где каждый сможет найти что-то актуальное и близкое лично для себя. Мы хотим, чтобы 16 сентября люди смогли почувствовать захватывающую и объединяющую силу футбольного события не только через спорт, но и через призму моды, искусства, поэзии, стрит-арта, киберспорта. Впереди – масштабные планы! Мы планируем провести мощную рекламную кампанию, привлечь именитых партнёров из самых разных областей. Конечно, не забудем и о богатом историческом наследии. Совместно с партнером движения ИД «Советский спорт» планируем провести выставки, литературные чтения. Задумок очень много, но не буду сейчас раскрывать все секреты.