В Уфе в День памяти и скорби читали стихотворение Симонова

Она прошла в Башкирском государственном медицинском университете и собрала за одним столом депутатов, членов Молодежной палаты при Госсобрании и студентов ВУЗа.
В неформальной дружеской атмосфере участники мероприятия вспомнили, как началась Вторая мировая война, обсудили роль поэзии в жизни человека и поговорили о том, что значит – быть патриотом своей страны. Ребята делились своим мнением, дискутируя друг с другом. Были озвучены разные точки зрения, но все сошлись в одном: быть патриотом - значит любить свою Родину, семью, мать.
Тему любви продолжило обсуждение стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Каждый воспринимает поэзию по-своему, поэтому во время круглого стола сразу несколько ребят предложили собственный вариант прочтения стихотворения на башкирском и русском языках. Не остались в стороне и представители бизнеса – собравшимся были продемонстрированы видеоролики, на которых сотрудники крупных компаний рассказывают стих Константина Симонова. Выступления были организованы в рамках объявленного месяц назад флешмоба.
- Молодежная палата совместно с партией «Единая Россия» в рамках программы «Крепкая семья» объявила в Башкортостане флешмоб среди молодёжи. Молодые люди с разных уголков республики присылали свои видеозаписи, где они читают стихотворение Симонова, - прокомментировала Зарина Газизова, заместитель Председателя Молодежной общественной палаты при Государственном собрании – Курултае РБ. – Мы просмотрели много вариантов индивидуального и коллективного прочтения, сегодня планируем подвести итоги и выбрать победителя.
Как отметила Юмабика Ильясова, заместитель председателя Государственного собрания-Курултая Башкирии, темы, обсуждаемые в рамках круглого стола, тесно переплетаются между собой.
- Константин Симонов писал о любви к Родине, к близкому человеку. Это чувство, как и желание жить и быть счастливым, свойственно молодежи. Без них нельзя создать крепкую семью, именно они помогают нам во все времена оставаться человеком - сказала она.