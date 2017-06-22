В Уфе в День памяти и скорби читали стихотворение Симонова

В неформальной дружеской атмосфере участники мероприятия вспомнили, как началась Вторая мировая война, обсудили роль поэзии в жизни человека и поговорили о том, что значит – быть патриотом своей страны. Ребята делились своим мнением, дискутируя друг с другом. Были озвучены разные точки зрения, но все сошлись в одном: быть патриотом - значит любить свою Родину, семью, мать.