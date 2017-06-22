mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в День памяти и скорби читали стихотворение Симонова

22 июня 2017, 17:45
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Эти строки звучали сегодня не раз во время поэтической встречи в БГМУ, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны.

Она прошла в Башкирском государственном медицинском университете и собрала за одним столом депутатов, членов Молодежной палаты при Госсобрании и студентов ВУЗа.

В неформальной дружеской атмосфере участники мероприятия вспомнили, как началась Вторая мировая война, обсудили роль поэзии в жизни человека и поговорили о том, что значит – быть патриотом своей страны. Ребята делились своим мнением, дискутируя друг с другом. Были озвучены разные точки зрения, но все сошлись в одном: быть патриотом - значит любить свою Родину, семью, мать.

Тему любви продолжило обсуждение стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Каждый воспринимает поэзию по-своему, поэтому во время круглого стола сразу несколько ребят предложили собственный вариант прочтения стихотворения на башкирском и русском языках. Не остались в стороне и представители бизнеса – собравшимся были продемонстрированы видеоролики, на которых сотрудники крупных компаний рассказывают стих Константина Симонова. Выступления были организованы в рамках объявленного месяц назад флешмоба.

- Молодежная палата совместно с партией «Единая Россия» в рамках программы «Крепкая семья» объявила в Башкортостане флешмоб среди молодёжи. Молодые люди с разных уголков республики присылали свои видеозаписи, где они читают стихотворение Симонова, - прокомментировала Зарина Газизова, заместитель Председателя Молодежной общественной палаты при Государственном собрании – Курултае РБ. – Мы просмотрели много вариантов индивидуального и коллективного прочтения, сегодня планируем подвести итоги и выбрать победителя.

Как отметила Юмабика Ильясова, заместитель председателя Государственного собрания-Курултая Башкирии, темы, обсуждаемые в рамках круглого стола, тесно переплетаются между собой.

- Константин Симонов писал о любви к Родине, к близкому человеку. Это чувство, как и желание жить и быть счастливым, свойственно молодежи. Без них нельзя создать крепкую семью, именно они помогают нам во все времена оставаться человеком - сказала она.

Материалы по теме
В Уфе открыли мультимедийный исторический паркРассекречены документы о начале Великой Отечественной войны
#Новости#Виктория Чистякова#Общество#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48