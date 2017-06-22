mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рассекречены документы о начале Великой Отечественной войны

22 июня 2017, 15:05
Документы появились на сайте Минобороны России.

На сайте минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовано более ста страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, сообщает РИА Новости.

В документах содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, которые подготовило Военно-историческое управление Генштаба Советской Армии. Кроме этого, в документах есть воспоминания о первых сражениях с немецкими войсками.

В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

Материалы по теме
В Уфе в честь праздника ветераны ВОв не платят за проезд в трамваях и троллейбусахВ Башкирию поступили поздравления Владимира Путина ветеранам ВОВУфимцам покажут раритетные открытки и новогодние игрушки времен ВОВ
#Новости#Злата Зукович#В мире
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48