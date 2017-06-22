Рассекречены документы о начале Великой Отечественной войны

На сайте минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовано более ста страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, сообщает РИА Новости.
В документах содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, которые подготовило Военно-историческое управление Генштаба Советской Армии. Кроме этого, в документах есть воспоминания о первых сражениях с немецкими войсками.
В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.