Страсти по языку

Масло в огонь подлила прокуратура, которая вместе с Рособрнадзором провела проверку в образовательных учреждениях. Надзорный орган выявил, что имеются факты ущемления прав родителей на выбор учебных планов, их несоответствие Федеральным государственным стандартам (ФГОС), учебные планы принимаются без учета мнения родителей.
Прокурор республики Андрей Назаров внес представление в адрес главы Башкирии, который в свою очередь на прошлой неделе провел совещание по вопросам преподавания государственных и родных языков в регионе. На совещании было отмечено, что по итогам проверок, проведённых Рособрнадзором в общеобразовательных учреждениях региона выявлен ряд нарушений законодательных норм в части использования учебников и методических пособий, нормирования учебного процесса, а также несоответствия локальных актов некоторых школ нормам федерального и республиканского законодательства об образовании.
А уже на этой неделе Рустэм Хамитов в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову высказал свое мнение по поводу преподавания родных языков в школах Башкирии.
Приведу лишь одну его цитату:
«Для изучения родного языка нужно согласие родителей письменное. Это первое. Второе — и это главное условие — если такое согласие есть, то дети изучают тот или иной родной язык в школе. На сегодняшний день мы знаем, что в ряде школ есть нарушения, что не у всех родителей получено письменное согласие на изучение башкирского языка. Вот еще раз к 1 сентября мы хотим навести в этой части, что называется, порядок, опросив родителей, проведя классные родительские собрания».
А еще одну цитату из интервью я оставлю напоследок. Дело в том, что после публикации статьи на эту тему я получил неожиданную реакцию от отдельных представителей моего башкирского народа. Меня обвинили в том, что я выступаю против изучения башкирского языка, не понимаю всю сложность момента. И я решил высказать свое мнение здесь.
Я считал и считаю, что не знать своего родного языка – значит быть «идущим во тьме». А жизненный путь человека, мы знаем, – не гладкая, не ровная дорога с лавочками для отдыха. Но давайте, положа руку на сердце, признаемся себе, что дети многих радетелей за башкирский язык даже не говорят на нем. Второе – зачем нужно навязывать изучение языка школьникам, которые этого не хотят? Они его все равно не выучат, не будут на нем говорить, писать и читать.
Не случайно башкирская пословица гласит: «Не умеющий ходить портит дорогу, не умеющий говорить — портит слово». Я лет семь назад присутствовал в одной из школ на уроке башкирского языка. Скажу вам, печальное и грустное было зрелище смотреть на мучения пятиклассников, которые пытались, коверкая слова, произнести простые предложения на башкирском языке. Я тогда понял для себя, что это издевательство над моим родным языком и над бедными детьми.
В 2006 году Муртаза Губайдуллович видимо руководствовался благими намерениями, когда вводил обязательное изучение башкирского языка в школах республики. Но я почему-то не уверен, что носителей башкирского языка стало больше. И знаете, мне как-то неуютно читать все эти взаимные обвинения с двух противоборствующих сторон. И тем, и другим хочется сказать, что основной массе родителей весь ваш спор в социальных сетях или СМИ кажется смешным. Поймите, у людей столько других проблем, и если провести опрос, то выяснится, что вопрос преподавания на родных языках даже не окажется в первой двадцатке. Своим родным башкирам, а также татарам, чувашам, удмуртам, представителям других национальностей я хочу сказать, что таким путем мы не сохраним свои родные языки. Разговаривайте с детьми на своем языке с рождения, читайте вместе с ними книги, учите стихи, слушайте песни. Родным языкам нужен свежий воздух, перезагрузка, их переосмысление как составляющей не только этногенеза, самоидентификации и истории, а быта, жизни и мировоззрения. Нужно не загонять родной язык граблями в стог с сеном, где его потом съедят коровы, а «разбрасывать» везде, где угодно (приложения для телефона, в ноутбуках, личные сообщения, какие-то игры и прочее). И тогда ваши дети с удовольствием будут говорить на своем родном языке.
Мягко говоря, меня смущает позиция и некоторых противников преподавания родных языков и ярых борцов за язык русский. Нельзя так оголтело обвинять людей, которые хотят сохранить свои языки, свою культуру. Родной язык – это хранитель знаний и мудрости, ведь он может объяснить нам всё, потому что помнит о человеке всё с самого первого звука, произнесённого им когда-то в далёкие времена. В нём, в языке, вся наша личная и совместно пережитая история.
Давайте лучше вместе бороться за грамотность наших детей. В последние годы ученые и филологи бьют тревогу – молодежь становится безграмотной. В школах вместо того, чтобы прививать любовь и вкус к родным языкам, все сводят к подготовке к ЕГЭ. Дети мало читают книги, у нынешнего интернет-поколения развито своебразное клиповое мышление. А вы почитайте, как наши дети общаются между собой в социальных сетях. И только проведением тотальных диктантов (хотя я целиком только за эту акцию и хвала ее авторам и организаторам) это положение не исправить. И в завершение, как и обещал - еще одна цитата из интервью Рустэма Хамитова, где я целиком и полностью поддерживаю эти его слова:
«Есть башкирский язык, который власть обязана оберегать, сохранять и создавать условия, чтобы он создавался и не исчезал. Это политическая позиция».
Давайте и мы не будем только постоянно пенять на государство и власть и не будем забывать учить своих детей родному языку. Язык – это душа народа, которая передавалась из поколения в поколение. Не будем лишать своих детей этой души и оставлять часть их сердца пустой.