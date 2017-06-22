Страсти по языку

В 2006 году Муртаза Губайдуллович видимо руководствовался благими намерениями, когда вводил обязательное изучение башкирского языка в школах республики. Но я почему-то не уверен, что носителей башкирского языка стало больше. И знаете, мне как-то неуютно читать все эти взаимные обвинения с двух противоборствующих сторон. И тем, и другим хочется сказать, что основной массе родителей весь ваш спор в социальных сетях или СМИ кажется смешным. Поймите, у людей столько других проблем, и если провести опрос, то выяснится, что вопрос преподавания на родных языках даже не окажется в первой двадцатке. Своим родным башкирам, а также татарам, чувашам, удмуртам, представителям других национальностей я хочу сказать, что таким путем мы не сохраним свои родные языки. Разговаривайте с детьми на своем языке с рождения, читайте вместе с ними книги, учите стихи, слушайте песни. Родным языкам нужен свежий воздух, перезагрузка, их переосмысление как составляющей не только этногенеза, самоидентификации и истории, а быта, жизни и мировоззрения. Нужно не загонять родной язык граблями в стог с сеном, где его потом съедят коровы, а «разбрасывать» везде, где угодно (приложения для телефона, в ноутбуках, личные сообщения, какие-то игры и прочее). И тогда ваши дети с удовольствием будут говорить на своем родном языке.