Одноклассники запускают денежные переводы в Россию из других стран

Привязав к аккаунту в Одноклассниках банковскую карту, пользователи получают возможность переводить деньги друг другу. Отправителю не нужно вводить номер карты получателя. Для перевода достаточно выбрать профиль получателя в социальной сети и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода. Адресату перевода, который еще не добавил карту, будет предложено это сделать, а тому, у кого таких карт уже несколько — выбрать, на какую из них получить деньги. Если перевод не будет принят в течение трех дней, деньги вернутся на банковскую карту отправителя.