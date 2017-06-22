Одноклассники запускают денежные переводы в Россию из других стран

Социальная сеть Одноклассники открыла возможность совершать денежные переводы внутри социальной сети для зарубежных пользователей. Первыми переводы в ОК смогут отправлять жители Казахстана, в дальнейшем планируется запуск сервиса и для пользователей других стран. Ранее зарубежные пользователи социальной сети могли получать переводы из России.
С помощью нового сервиса пользователи ОК в Казахстане смогут переводить деньги родственникам и друзьям внутри страны, в Россию и еще в 16 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Латвию, Литву, Молдову, Румынию, Узбекистан, Украину, Францию, Чехию и Эстонию. Сервис запущен при поддержке глобальной платежной системы MasterCard и казахстанского банка ForteBank.
Перевести деньги жители Казахстана уже могут в полной и мобильной версиях Одноклассников, а также с помощью приложений ОК для Android и iOS.
Привязав к аккаунту в Одноклассниках банковскую карту, пользователи получают возможность переводить деньги друг другу. Отправителю не нужно вводить номер карты получателя. Для перевода достаточно выбрать профиль получателя в социальной сети и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода. Адресату перевода, который еще не добавил карту, будет предложено это сделать, а тому, у кого таких карт уже несколько — выбрать, на какую из них получить деньги. Если перевод не будет принят в течение трех дней, деньги вернутся на банковскую карту отправителя.
Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация проводится по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.
Минимальная сумма перевода составляет 500 тенге, максимальная – 400 000 тенге. Перевод без комиссии можно получить только на карты MasterCard и Maestro, с держателей таких карт при отправке перевода комиссия не взимается в течение первых трех месяцев работы сервиса. Комиссия за переводы с карты Visa составляет 1% + 200 тенге, минимум 600 Тенге.