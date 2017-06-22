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На улицах Уфы вновь включат фонари - ЭСКБ

22 июня 2017, 16:19
Решение включить фонари было принято вследствие того, что "Уфагорсвет" исправно погашает долг.

ООО «ЭСКБ» снимает ограничение электроснабжения на «Уфагорсвет», сообщили в ЭСКБ.

- На настоящий момент решение протокола в части погашения задолженности за потребленную электроэнергию исполняется в полном объеме, поэтому со своей стороны наша компания приняла решение включить все городские фонари.сообщил генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин.

«Уфагорсвет» перечислил 29,6 млн руб, погасив почти 22 процента задолженности. Осталось выплатить еще 51,7 млн руб. 15 июня в правительстве республики был подписан протокол совещания комиссии по своевременному осуществлению расчетов за поставленные энергетические ресурсы. График погашения задолженности рассчитан до 30 августа.

Напомним, 24 мая фонари были отключены на 30-ти улицах Уфы.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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