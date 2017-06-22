На улицах Уфы вновь включат фонари - ЭСКБ

- На настоящий момент решение протокола в части погашения задолженности за потребленную электроэнергию исполняется в полном объеме, поэтому со своей стороны наша компания приняла решение включить все городские фонари.сообщил генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин.