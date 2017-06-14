В Башкирии узаконили рекламу с темнокожим парнем в национальном костюме

Рекламу проверяли юристы рекламных агентств и телеканалов, и нареканий не возникало. Однако кто-то посчитал, что использование темнокожего молодого человека в рекламе на телевидении, билбордах и в автобусах каким-то образом оскорбляет его достоинство и обратился в федеральную антимонопольную службу.