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Posted 16 мая 2017, 05:55

Published 16 мая 2017, 05:55

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

С юбилеем, Юлианыч!

16 мая 2017, 05:55
Это уже второй тест с "нашим, уфимским всем" Юрием Юлиановичем Шевчуком. И у нас есть серьезный повод - лидеру группу ДДТ сегодня, 16 мая 2017 года стукнуло, а может звякнуло по струнам 60 лет. Возраст не мальчика, но мужа.
С юбилеем, Юлианыч!
Тест разработал Ренат Факиев, руководитель клуба интеллектуальных игр "60 секунд. Уфа".
#Тесты
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