С юбилеем, Юлианыч!

Это уже второй тест с "нашим, уфимским всем" Юрием Юлиановичем Шевчуком. И у нас есть серьезный повод - лидеру группу ДДТ сегодня, 16 мая 2017 года стукнуло, а может звякнуло по струнам 60 лет. Возраст не мальчика, но мужа.

С юбилеем, Юлианыч! Тест разработал Ренат Факиев, руководитель клуба интеллектуальных игр "60 секунд. Уфа". Пройти тест