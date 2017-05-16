Это уже второй тест с "нашим, уфимским всем" Юрием Юлиановичем Шевчуком. И у нас есть серьезный повод - лидеру группу ДДТ сегодня, 16 мая 2017 года стукнуло, а может звякнуло по струнам 60 лет. Возраст не мальчика, но мужа.
С юбилеем, Юлианыч!
Тест разработал Ренат Факиев, руководитель клуба интеллектуальных игр "60 секунд. Уфа".
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