Выборы в Башкирии: наказание за фальсификацию

Изначально Плотникова давала показания следователю, что просто ждала у школы своего знакомого, а потом «просто», из любопытства решила проголосовать, а бюллетени случайно нашла в кабинке для голосования и решила их бросить в урну для голосования. Идиотизм, не правда ли!? Ни чего умнее она придумать не смогла. Однако, после предъявления ей видеозаписи, как она подходит к члену УИК №6 Коневой, протягивает паспорт с пропиской в с.Жуково Уфимского района, (напоминаем, что она голосовала в Демском районе г.Уфы), и получения от последней бюллетеней, Плотникова отказалась давать дальнейшие показания.