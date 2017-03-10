Выборы в Башкирии: наказание за фальсификацию

Напомним читателям, что по итогам выборов в Государственную Думу РФ 7 созыва состоявшихся 18.09.16г. членам партии «ЯБЛОКО» и членам штаба партии, Рустаму Мулюкову и Станисславу Чайченко удалось получить видеозаписи в ЦИКе РФ (как это было можно посмотреть здесь) с нескольких избирательных участков Демского района г.Уфы. В предоставлении остальных, т.е. всех видеозаписей с избирательных участков Демского района г.Уфы, особенно после уведенного на 9 УИКе (что было обнаружено можно посмотреть здесь), им отказали, так же как и отказали заместителю партии ЯБЛОКО Рыбакову в ЦИКе РФ в предоставлении видеозаписей с других районов Уфы.
В день выборов 18 сентября прошлого года член УИК №6 от партии «Яблоко» предотвратила вброс бюллетеней на этом участке. Несмотря на противодействия материал в отношении виновницы Дарьи Плотниковой, проживающей в с.Жуково Уфимского района был направлен в суд.
На основании постановления мирового судьи судебного участка №1 по Демскому району г.Уфы правонарушительница Дарья Плотникова привлечена к административной ответственности по ст.5.22 КоАП РФ, т.е. получение в избирательной комиссии, бюллетеня для голосования с целью проголосовать вместо другого избирателя Правонарушительница была привлечена к административной ответственности, в том числе благодаря активности самих Рустама Мулюкова., который напомним, является профессиональным юристом, и Станислава Чайченко, который нам известен как борец с уфимским Черкизоном.
По результатам просмотра видеозаписей на УИК №6 была установлена личность члена УИК №6 г.Уфы с правом решающего голоса, которая незаконно выдала Плотниковой бюллетени для голосования. Этим членом оказалась Людмила Конева, уроженка города Благовещенск, проживающая в Уфе.
Изначально Плотникова давала показания следователю, что просто ждала у школы своего знакомого, а потом «просто», из любопытства решила проголосовать, а бюллетени случайно нашла в кабинке для голосования и решила их бросить в урну для голосования. Идиотизм, не правда ли!? Ни чего умнее она придумать не смогла. Однако, после предъявления ей видеозаписи, как она подходит к члену УИК №6 Коневой, протягивает паспорт с пропиской в с.Жуково Уфимского района, (напоминаем, что она голосовала в Демском районе г.Уфы), и получения от последней бюллетеней, Плотникова отказалась давать дальнейшие показания.
По данным редакции, следователи подготовили материалы для привлечения Коневой к административной ответственности и передали их в суд.
Однако, вопрос о привлечении ее к ответственности в настоящее время еще только решается.
По результатам просмотра Мулюковым , Чайченко, Абызбаевой, и другими активистами участвовавшими в выборах в Демском районе Уфы от партии «ЯБЛОКО» видеозаписей полученных в ЦИКе РФ было выявлено около сотни карусельщиков, которые голосовали по несколько раз на разных избирательных участках Демского района г.Уфы. Подходили эти преступники к одним и тем же членам участковых избирательных комиссий. Даже есть случай, когда один из членов участковой комиссии отказывает в выдаче преступнику карусельщику бюллетеней, но рядом сидящая член УИКа выдает карусельщику бюллетени.
Из всего увиденного был сделан вывод, что в Демском районе г.Уфы во время выборов в Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года действовала организованная преступная группа с распределением ролей и обязанностей, с использованием своих должностных (служебных) полномочий, которая изменила волеизъявление граждан России, проживающих в Демском районе Уфы.
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