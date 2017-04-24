Россиянам предложат прибавку к пенсии

Чтобы не ошибиться с выбором фонда, эксперты советуют обратить внимание на его долгосрочную доходность, а не на показатели за последний год или квартал. Если цифры за последний год красивые, то это может говорить скорее о рискованных инвестициях фонда, чем о его долгосрочной инвестиционной политике, считают специалисты.