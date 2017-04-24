mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россиянам предложат прибавку к пенсии

24 апреля 2017, 07:58
Минфин и ЦБ подтвердили желание модернизировать «замороженную» накопительную систему – россиянам предложат откладывать средства в Индивидуальный пенсионный капитал

Размер будущей пенсии зависит от правильного выбора негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Суть изменений: обязательная страховая государственная пенсия остается, но каждый гражданин вправе самостоятельно решать – копить ему на дополнительную пенсию или нет. Дополнительно откладывать часть заработка каждый сможет в выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – там будет формироваться будущий пенсионный капитал. При правильном выборе фонда, прибавка к пенсии может оказаться существенной.

Чтобы не ошибиться с выбором фонда, эксперты советуют обратить внимание на его долгосрочную доходность, а не на показатели за последний год или квартал. Если цифры за последний год красивые, то это может говорить скорее о рискованных инвестициях фонда, чем о его долгосрочной инвестиционной политике, считают специалисты.

Сейчас, по словам экономиста Дениса Ракши, на российском фондовом рынке падение – акции многих компаний с начала года теряют в цене. Причин много: и напряженная ситуация во внешней политике, и снижение потребительского спроса.

- Такая ситуация на рынке может отразиться на промежуточных отчетах компании, - считает эксперт.

Высокие показатели доходности фонда за короткий период, по его словам, могут быть результатом спекуляций и должны настораживать клиентов.

- Но и низкие показатели о реальном положении дел в фонде не скажут. Поэтому лучше смотреть на статистику за последние 5-8 лет, - рекомендует экономист.

Многое зависит, по мнению экспертов, и от способности фондов объединяться в более сильные финансовые группы. Пример – ФГ «Будущее», которая в прошлом году объединила ряд ведущих фондов страны. Такие структуры, по мнению специалистов, позволят эффективнее преодолевать падения рынка и сберегать средства будущих пенсионеров.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48