Россиянам предложат прибавку к пенсии

Размер будущей пенсии зависит от правильного выбора негосударственного пенсионного фонда (НПФ).
Суть изменений: обязательная страховая государственная пенсия остается, но каждый гражданин вправе самостоятельно решать – копить ему на дополнительную пенсию или нет. Дополнительно откладывать часть заработка каждый сможет в выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – там будет формироваться будущий пенсионный капитал. При правильном выборе фонда, прибавка к пенсии может оказаться существенной.
Чтобы не ошибиться с выбором фонда, эксперты советуют обратить внимание на его долгосрочную доходность, а не на показатели за последний год или квартал. Если цифры за последний год красивые, то это может говорить скорее о рискованных инвестициях фонда, чем о его долгосрочной инвестиционной политике, считают специалисты.
Сейчас, по словам экономиста Дениса Ракши, на российском фондовом рынке падение – акции многих компаний с начала года теряют в цене. Причин много: и напряженная ситуация во внешней политике, и снижение потребительского спроса.
- Такая ситуация на рынке может отразиться на промежуточных отчетах компании, - считает эксперт.
Высокие показатели доходности фонда за короткий период, по его словам, могут быть результатом спекуляций и должны настораживать клиентов.
- Но и низкие показатели о реальном положении дел в фонде не скажут. Поэтому лучше смотреть на статистику за последние 5-8 лет, - рекомендует экономист.
Многое зависит, по мнению экспертов, и от способности фондов объединяться в более сильные финансовые группы. Пример – ФГ «Будущее», которая в прошлом году объединила ряд ведущих фондов страны. Такие структуры, по мнению специалистов, позволят эффективнее преодолевать падения рынка и сберегать средства будущих пенсионеров.