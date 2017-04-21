В Уфе за год задолженность управляющих компаний снизилась на 6%

Задолженность уфимских управляющих компаний (УК) перед ресурсоснабжающими организациями за год снизилась на 6%. Об этом сегодня сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы Андрей Федосов.
По его словам, задолженность УК по состоянию на 1 апреля 2016 года составляла 5,131 млрд руб, а на 1 апреля этого года - 4,82 млрд руб.
В свою очередь, население задолжало управляющим компаниям 2,37 млрд руб, в прошлом году эта цифра составила 2,03 млрд руб. Таким образом, рост задолженности составил более 30 млн руб.
Как правило, по словам Федосова, чаще всего не платят безработные, пьющие люди, но есть и состоятельные граждане, которым просто некогда сходить и оплатить счета.
По его словам, проводится целый комплекс мер для того, чтобы население «ритмично и вовремя» платило.
В том числе, если человек накопил большую задолженность и не может сразу всю ее оплатитьЭ с ним заключается соглашение о рассрочке погашения долгов. За прошлый год таких соглашений было подписано около десяти тысяч
Действенной мерой, по словам Федосова, стало ограничение в поставке некоторых коммунальных услуг.
- За первое полугодие было приостановлена подача коммунальных услуг в 273 тысячах случаев, - сказал он. – В том числе, было установлено около 50 тысяч канализационных затворов, то есть когда в общем стояке перекрывается допуск, поэтому собственники жилых помещений не могли пользоваться канализацией.
При этом он уточнил, что эти ограничения не распространяются на холодную ходу и отопление. Ограничивать канализацию, электрическую энергию, горячую воду можно совершенно на законных основаниях, подчеркнул Федосов.
- Эта мера позволила жилищным организациям более чем на 600 млн руб собрать задолженность, - сказал он.
Также эффективной мерой, по его словам, является обращение в суды, возбуждение исполнительных производств.
- Эти меры позволяют более эффективно работать с задолженностью. По нашим оценкам, еще на 308 млн руб получилось сократить задолженность с помощью этих мер, - сказал он.
Незначительный рост задолженности населения перед управляющими компаниями он связывает с тем, что все-таки не до конца были погашены задолженности прошлых лет.
- Это накопленная задолженность за предыдущие годы, - сказал он. - Никакого списания мы не производим. Все равно этот долг числится за этим помещением. Есть долги у некоторых неплательщиков по сотне тысяч. Выселять собственников мы не имеем права.