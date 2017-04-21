В Башкирии создан «Комитет по защите прав русскоязычных школьников»

- Вносить изменения руководство школы отказалось, - рассказала «Медиакорсети» Будилова. – Нас убеждали, угрожали тем, что не выдадут аттестат, говорили, что мы разжигаем межнациональную рознь. Менять учебный план для класса нам отказались, заявив, что надо менять по целой параллели, хотя на самом деле по закону это не так. Мы пытались утвердить индивидуальный учебный план, но нам и этого сделать не дали. В итоге администрация школы приняла учебный план с башкирским языком, обосновав это тем, что это решение родительского комитета школы, хотя на самом деле там было всего семь человек. Мы обращались в Минобразования, но это также не дало никакого результата.