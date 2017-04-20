Прокуратура заставила минздрав Башкирии вернуть деньги инвалиду

По закону пациент имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Но в поликлинике пациенту отказали в выдаче льготного рецепта. Поскольку лекарства были жизненно необходимы инвалиду, он приобрел их самостоятельно. На препараты он потратил 16 200 руб.