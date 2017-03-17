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В Башкирии более 60 малышей не получали лекарства по льготам

17 марта 2017, 11:16
Нарушения, выявленные за 2016 год, устранены.

Прокуратура восстановила права 64 детей до трех лет, которые не получили льготные лекарства в льготном порядке, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудников медицинских учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также были выявлены другие нарушения. Так, в Благовещенске сотрудники местной больницы не выдали рецепты на получение лекарств для девочки, больной эпилепсией. Прокуратура Калининского района Уфы добилась в суде возмещения семье ребенка-инвалида расходов на приобретение лекарственных средств. Дети, страдающие сахарным диабетом, обеспечены тест-полосками в полном объеме.

Напомним, по закону дети до трех лет и несовершеннолетние инвалиды имеют право на бесплатное предоставление медикаментов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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