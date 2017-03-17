В Башкирии более 60 малышей не получали лекарства по льготам

Также были выявлены другие нарушения. Так, в Благовещенске сотрудники местной больницы не выдали рецепты на получение лекарств для девочки, больной эпилепсией. Прокуратура Калининского района Уфы добилась в суде возмещения семье ребенка-инвалида расходов на приобретение лекарственных средств. Дети, страдающие сахарным диабетом, обеспечены тест-полосками в полном объеме.