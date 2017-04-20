mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Приз «Золотая Маска» достался Башкирскому театру оперы и балета

20 апреля 2017, 11:50
Спектакль «Геракл» получил специальную премию жюри музыкального театра за высокое профессиональное и вокальное мастерство.

Национальную театральную премию «Золотая Маска» получил Башкирский театр оперы и балета за спектакль «Геракл» Г.Ф. Генделя (режиссер Георгий Исаакян). Жюри отметило высокое профессиональное и вокальное мастерство. Торжественная церемония награждения «Золотой Маски» прошла в Москве в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Эту премию учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей страны. Кстати, на «Золотой Маске» представлены не только оперные спектакли, но и балет, и театр кукол. В 2017 году было 290 номинаций, это рекордное количество.

#Новости#Кристина Дейнеко#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48