Рустэм Хамитов вылетел в Москву

Напомним, сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал распоряжение об отставке своего первого заместителя Александра Филиппова "в связи с утратой доверия". Это случилось после заседании комиссии, которая усмотрела конфликт интересов при выделении земельного участка компании, принадлежащей сестре Филиппова. Ранее Филиппов заявлял, что не имеет к этому отношения и не подписывал никакие документы в отношении этого земельного участка. А сегодня заявил Медиакорсети, что считает происходящее политической игрой, и атакой не только на него, но и на главу Уфы Ирека Ялалова.