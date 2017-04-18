«Платон» объединят с «Глонасс»

Систему взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» объединят с «ЭРА-Глонасс». Для координации работы по слиянию в АО «Глонасс» ожидаются кадровые перестановки. Как сообщает Коммерсант, в ближайшее время вице-премьер России Дмитрий Рогозин сменит на посту председателя госкомпании министра транспорта Максима Соколова.
По мнению члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, слияние двух систем не только технически возможно, но и целесообразно.
- Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском ПО и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию, - приводит слова Ионина издание.