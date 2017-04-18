Эксперты ОНФ проверили дороги в уфимской Нижегородке

- В прошлом году мы провели несколько рейдов и выявили здесь много системных проблем, - рассказала Алина Сулейманова. - Одна из них – отсутствие тротуаров. По итогам инспекций мы обратились к городским властям с рекомендацией привести пешеходные зоны в порядок, чтобы дети ходили в школу, не лавируя между машинами на проезжей части, а по безопасным тротуарам. Администрация Уфы отреагировала на наш сигнал и приступила к обустройству тротуаров. Сегодня мы на месте убедились, что отремонтированные участки после зимы находятся в удовлетворительном состоянии. Представители муниципалитета заверили нас, что работы будут продолжены, но вопрос с общественного контроля мы не снимаем и будем отслеживать ситуацию и дальше.