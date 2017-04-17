В Уфе из-за повреждений на тепломагистрали два дома остались без тепла

Сегодня, 17 апреля, в центре Уфы два дома осталось без тепла. Это связано с тем, сообщают в мэрии Уфы, что проводились испытания на максимальную температуру теплоносителя от котельной № 39 по улице Бакунина.
В ходе этих работ сотрудники муниципального «Управления инженерными сетями» выявили повреждения на внутренней системе отопления жилых домов по улице Гафури, 40 и улице Заки Валиди, 3. В настоящее время эти дома отключены от системы отопления. В настоящее время сотрудники ООО «ЖЭУ-6» ведут работы по устранению технологических повреждений.
- Кроме того, повреждение обнаружено в тепловой камере тепломагистрали №51 (ул.Чернышевского,100). Отключение данного участка для устранения повреждений будет произведено после снижения температуры теплоносителя. Далее будут проведены необходимые ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.