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В Башкирии в результате аварии погибли два человека, трое попали в больницу

17 апреля 2017, 10:16
Две машины столкнулись в Чекмагушевском районе.

Накануне днём 16 апреля в Чекмагушевском районе произошло смертельное ДТП, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

На 75-м километре автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы 64-летний житель Иглинского района за рулем ВАЗ-2105, по предварительным данным, при маневре налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Нива».

Водитель ВАЗа и его пассажир погибли на месте. 92-летняя пенсионерка, также находившаяся в машине, госпитализирована. 32-летний водитель «Шевроле Нивы» вместе с 5-летним сыном отправлены в больницу.

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#Новости#Кристина Дейнеко#Происшествия
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