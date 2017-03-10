Большая часть аварий в Башкирии из-за плохих дорог – Динар Гильмутдинов

- Состояние дорожного полотна, по которому передвигаются автомобилисты и пешеходы, местами оставляет желать лучшего. И это наряду с правовым нигилизмом участников дорожного движения представляется большим препятствием в обеспечении безопасности на дороге, - написал он. - За эти два месяца в нашем регионе произошло 380 ДТП, сопутствующей причиной для совершения которых послужили неудовлетворительные дорожные условия. От общего числа ДТП в республике такие автоаварии составили 74%. В них погибли 513 человек.