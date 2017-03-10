Большая часть аварий в Башкирии из-за плохих дорог – Динар Гильмутдинов

В Башкирии в этом году три четверти ДТП произошло из-за плохих дорог. Об этом в своем инстаграмм сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
- Состояние дорожного полотна, по которому передвигаются автомобилисты и пешеходы, местами оставляет желать лучшего. И это наряду с правовым нигилизмом участников дорожного движения представляется большим препятствием в обеспечении безопасности на дороге, - написал он. - За эти два месяца в нашем регионе произошло 380 ДТП, сопутствующей причиной для совершения которых послужили неудовлетворительные дорожные условия. От общего числа ДТП в республике такие автоаварии составили 74%. В них погибли 513 человек.
Господин Гильмутдинов также отметил, что сотрудниками ГИБДД в этот период было выдано 8,61 тыс. предписаний на устранение выявленных недостатков. По его данным в этом году этот показатель на 125% больше (или на 4478), чем в прошлом.
Должностные лица в этом году привлекались к ответственности за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог по ст. 12.34 КоАП РФ должностные лица дорожно-эксплуатационных служб привлекались 650 раз, что на 62% больше прошлогоднего показателя.