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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение - из-за сильного ветра

17 апреля 2017, 17:31
Завтра порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Башкирии МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, завтра, 18 апреля в регионе ожидается резкое усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ночью местами, днем по республике ожидаются небольшие дожди, по северу - до умеренных. Температура воздуха ночью будет 0,+5°, днем +4,+9, по югу до +15°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром - дымка 1-2 км.

В МЧС отмечают, что прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.

#Новости#Башкирия#Штормовое предупреждение#Ольга Корзик#Общество
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