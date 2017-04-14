Почему в Башкирии малые пекарни обошли крупные хлебозаводы

Рассказывает, что вкусный свежий хлеб отходит на второй план, шустрым менеджерам сетевых магазинов важнее просто забить стеллажи хлебобулочного прилавка, чтобы выглядело богато и чтобы было просто много всего. А потребителю нужен только свежий хлеб, вчерашний, позавчерашний он просто не купит. И вот здесь уже воют в голос производители хлеба: возвраты, возвраты – чуть не самая большая их головная боль, ведь так жалко свои труды, то, что делалось для людей, просто отдавать на корм скоту, а были случаи, когда и вовсе на помойку выбрасывался хлеб. Так, по словам представителей АО «Уфимский хлеб», если объединить возвраты, получится, что завод один месяц в году просто работает впустую, ведь готовая продукция так и не попадает к потребителю. Печально, но факт!