Почему в Башкирии малые пекарни обошли крупные хлебозаводы

Поначалу как обыватель думаешь, что у них могут быть за проблемы? Но когда вслушиваешься, понимаешь, как тяжело сейчас выживать даже в той области, где, казалось бы, вовсе не должно быть проблем, ведь хлеб на столе каждого уфимца бывает ежедневно.
Когда-то их было 35, на сегодняшний день осталось 9. Крупные хлебозаводы, словно мамонты, отходят в историю и держатся на плаву - вопреки, а не благодаря. Чтобы не остаться «одними в поле», они объединились в Союз пекарей Республики Башкортостан. Его идейный лидер Айрат Сафаров, знает о проблемах хлебопекарной промышленности буквально всё, говорит о них охотно, немолодой уже человек, он хорошо помнит, как было и сокрушается, как стало сейчас.
Рассказывает, что вкусный свежий хлеб отходит на второй план, шустрым менеджерам сетевых магазинов важнее просто забить стеллажи хлебобулочного прилавка, чтобы выглядело богато и чтобы было просто много всего. А потребителю нужен только свежий хлеб, вчерашний, позавчерашний он просто не купит. И вот здесь уже воют в голос производители хлеба: возвраты, возвраты – чуть не самая большая их головная боль, ведь так жалко свои труды, то, что делалось для людей, просто отдавать на корм скоту, а были случаи, когда и вовсе на помойку выбрасывался хлеб. Так, по словам представителей АО «Уфимский хлеб», если объединить возвраты, получится, что завод один месяц в году просто работает впустую, ведь готовая продукция так и не попадает к потребителю. Печально, но факт!
Крупную хлебопекарную отрасль «душит» малый бизнес – небольшие пекарни, которые с завидной регулярностью открываются там и тут. Об этом говорили на «круглом столе». Гигантам обидно – их хлеб остается не у дел, а горожанин, спеша с работы домой, заглядывает в маленькую пекарню и уносит домой булку с пылу с жару, с хрустящей корочкой и неповторимым ароматом. Оттого крупные хлебозаводы медленно, но верно сворачиваются, не получая столь нужной государственной поддержки.
Чиновники, со слов Айрата Сафарова, председателя Союза пекарей РБ, не хотят видеть проблемы, не желают вести диалог. Хлебопеки остались один на один с рынком. Взять тот же возврат нереализованного хлеба. Сетевые магазины ведут себя очень нагло, раньше был 1% возврата, сегодня это уже 5%. Производители настаивают: должен быть принят закон, сетевики что хотят, то воротят.
По словам начальника отдела развития продовольственных рынков минсельхоза Башкирии Раиля Муфтахетдинова, всё не так печально, он уверяет, что со стороны государства делается очень многое, чтобы поддержать на плаву гигантов хлебопромышленного производства. А мелкие хлебопекарни – ну что с них взять? Это тоже малый бизнес, который имеет право на существование, пусть и с хромающим порой качеством выпускаемой продукции. Хотя цифры неумолимы – 60% хлебобулочных изделий на рынке республики производят именно малые пекарни.
И вот еще грустная для хлебозаводов цифра. В лучшие годы они выпускали по 456 тысяч тонн хлеба в год, а сегодня дай бог за сотню перевалить, так в прошлом году с конвейера сошло лишь 125 тысяч тонн.
Представители АО «Уфимский хлеб», зам. генерального директора по продажам Алена Рахматуллина и начальник экономического отдела Валентина Шобухова, подчеркнули еще одну проблему – это сырье. Хлебопекарную муку порой приходится заказывать в других регионах, везти за тысячи километров. А ближайшие мукомольные заводы давно закрылись, в Башкирии производят только ржаную муку достойного качества, пшеничную же муку закупают за пределами республики. А урожайность на земле башкирской падает из-за подорожания ГСМ, таких же мало доступных по цене удобрений и гербицидов. В то же время банки до сих пор не могут выдать 5%-ный кредит сельчанам, у которых вот-вот должна начаться посевная.
Как и принято за круглым столом, собравшиеся подвели итоги этой далеко не радостной встречи. Крупные гиганты, коих по республике осталось всего 9, ждут и очень надеятся на шаги со стороны государства, очень рассчитывают на принятие грамотных законов, которые помогли бы остаться хлебопромышленной отрасли на плаву. В противном случае, в ближайшие годы все мы будем зависеть от маленьких пекарен и их далеко не всегда качественной продукции, которую сложно контролировать.