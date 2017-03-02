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Минкультуры Башкирии назвало победителей конкурса на гранты главы региона

2 марта 2017, 11:15
Общая сумма дотаций составила 90 миллионов рублей.

Министерство культуры Башкирии опубликовало перечень проектов, получивших гранты главы региона в этом году. 13 победителей конкурса получат в общей сложности 90 миллионов рублей.

Самые большие гранты достались Башкирскому театру оперу и балета с проектом «Русский дуэт – опера и балет» и телекомпании «Ватан» на фильм «Урал батыр». Они получат по 13,5 миллиона рублей.

Пять проектов выиграли гранты по 9 миллионов рублей:

- Национальный симфонический оркестр РБ – «Праздник классической музыки»,

- Башкирский академический театр имени Мажита Гафури – «Уфа театральная»,

- Башкирская госфилармония имени Хусаина Ахметова – «Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек»,

- Республиканский центр народного творчества – проведение фольклорных праздников в городах и районах республики,

- «Культурно- образовательный центр «АРТ-УФА» - Художественный форум «АРТ-УФА– 2017,

Киностудия «Башкортостан» и «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова получат по 4, 5 миллиона. Они проведут IV Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова.

Трем организациям на проекты дали по 1,8 миллиона рублей:

- Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой – «Омар Хайям и Рами Гарипов – связь времен. Презентация наследия творчества Омара Хайяма в золотом фонде башкирской культуры»,

- Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова - «100 башкирских народных песен» с аудио- приложением,

- Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева - детский балет- сказка «Снежная королева»,

По 900 тысяч рублей получат:

- Башкирский государственный художественный музей имени М.В.Нестерова - Организация и проведение Республиканской выставки-конкурса «Традиции и духовность»,

- Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова - Презентация творчества композитора Рима Хасанова и народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми,

- региональная общественная организация «Союз композиторов Республики Башкортостан» - Всероссийский фестиваль молодых композиторов,

- Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан - Международный симпозиум «Музеефикация историко- культурного наследия: теория и практика».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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