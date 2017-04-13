Кремль не имеет отношения к формированию рейтингов губернаторов

Опубликованный рейтинг выпущен Центром развития региональной политики, который был основан в 2009 году бывшими сотрудниками «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского, и является полностью коммерческим проектом. В 2017 году он привлек внимание глав российских регионов, и был ошибочно воспринят губернаторами как продукт, согласованный с администрацией президента. Это произошло в том числе по причине отсутствия привычного для глав субъектов «Рейтинга эффективности губернаторов» от ФоРГО (К.Костин).