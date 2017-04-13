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Кремль не имеет отношения к формированию рейтингов губернаторов

13 апреля 2017, 08:47
Администрация президента России не занимается формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок

Источник агентства «Интерфакс» в Кремле отметил, что администрация президента в том числе не имеет никакого отношения к рейтингу губернаторов в журнале «Профиль».

10 апреля журнал «Профиль» обнародовал так называемый «Кремлевский рейтинг», который, как утверждают в издании, якобы отражает степень «усиления или ослабления позиций» региональных властей по отношению к федеральному центру.

Опубликованный рейтинг выпущен Центром развития региональной политики, который был основан в 2009 году бывшими сотрудниками «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского, и является полностью коммерческим проектом. В 2017 году он привлек внимание глав российских регионов, и был ошибочно воспринят губернаторами как продукт, согласованный с администрацией президента. Это произошло в том числе по причине отсутствия привычного для глав субъектов «Рейтинга эффективности губернаторов» от ФоРГО (К.Костин).

Рейтинг строится на экспертном опросе, уделяет большое внимание аппаратным интригам, но при этом не использует данных социологических исследований и статистики.

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#Новости#Администрация президента РФ#Рустэм Башкирцев#Политика
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