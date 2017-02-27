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Хамитов немного ослабил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

27 февраля 2017, 09:59
Причиной этого стали многочисленные негативные события, связанные с медициной.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам двух месяцев 2017 года опустился с 10 на 11 место в Национальном рейтинге губернаторов. Его составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование проводится в виде заочных экспертных опросов.

- Причиной послужил настоящий букет негативных событий, связанных с местной медициной, - говорится в пояснительной записке. - Наиболее болезненно эксперты восприняли опубликованное видео, на котором пациентке с загипсованной ногой пришлось буквально ползком добираться к рентген-кабинету.

Негативно на рейтинге Хамитова сказалось и письмо о коррупции при закупках лекарств, которое направили на его имя врачи.

- При этом, несмотря на то, что Башкирия является одним из регионов с традиционно напряжённым общественным и политическим фоном, большинство экспертов определили политические позиции Рустэма Хамитова, как весьма прочные, - говорится в сообщении.

К позитивным позициям эксперты отнесли выделение 4 миллиардов федеральных субсидий на поддержку в Башкирии малого и среднего бизнеса. Также положительно на рейтинге главы республики сказался переход Радия Хабирова на работу в Московскую область. Экс-заместителя начальника управления администрации президента по внутренней политике называли вероятным преемником Хамитова. Но после Московской области Башкирия уже является для Хабирова «нелогичным «перевалочным» аэродромом», считают эксперты.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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