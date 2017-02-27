Хамитов немного ослабил позиции в Национальном рейтинге губернаторов

К позитивным позициям эксперты отнесли выделение 4 миллиардов федеральных субсидий на поддержку в Башкирии малого и среднего бизнеса. Также положительно на рейтинге главы республики сказался переход Радия Хабирова на работу в Московскую область. Экс-заместителя начальника управления администрации президента по внутренней политике называли вероятным преемником Хамитова. Но после Московской области Башкирия уже является для Хабирова «нелогичным «перевалочным» аэродромом», считают эксперты.