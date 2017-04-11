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В Башкирии инвалид забил жену боксёрской грушей на глазах у ребенка

11 апреля 2017, 11:59
Конфликт разгорелся из-за попытки женщины уйти от супруга.

Управление следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Кумертау.

По версии следователей восьмого апреля женщина объявила супругу, что намерена развестись, на этой почве случилась ссора.

В ходе выяснения отношений мужчина избил 33-летнюю супругу детской боксёрской грушей, от полученных травм женщина скончалась в больнице. В пресс-службе ведомства добавили, что ссора и последующее избиение случились на глазах у шестилетнего ребёнка.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Судья учёл тот факт, что мужчина является инвалидом первой группы, несколько лет назад ему удалили почку. Одновременно органы опеки решают судьбу двух малолетних детей.

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