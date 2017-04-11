В Башкирии инвалид забил жену боксёрской грушей на глазах у ребенка

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Судья учёл тот факт, что мужчина является инвалидом первой группы, несколько лет назад ему удалили почку. Одновременно органы опеки решают судьбу двух малолетних детей.