Приговор застройщикам «Солнечного» в Уфе начнут оглашать 10 мая

Следствие считает, что от их действий пострадало более 290 дольщиков и одно юридическое лицо. Пострадавшими по делу признаны люди, купившие квартиры на так называемых воздушных этажах, люди, пострадавшие от двойных продаж, а также дольщики, вложившие деньги в строительство дома, разрешение на которое получено не было. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 350 млн руб.