Приговор застройщикам «Солнечного» в Уфе начнут оглашать 10 мая

Приговор застройщикам уфимского жилого комплекса «Солнечный» начнут оглашать 10 мая в Советском суде Уфы. Об этом Медиакорсети рассказала одна из потерпевших Татьяна Куленкова.
Напомним, что на скамье подсудимых находятся предприниматель и основной владелец компании «Стройпроектцентр» Наиль Зарипов и руководители аффилированных с ним компаний Геннадий Федоров, Халим Биглов и Рамиль Аминов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 си. 159 УК РФ) и легализации незаконно полученных денежных средств (4 ст. 174.1).
Следствие считает, что от их действий пострадало более 290 дольщиков и одно юридическое лицо. Пострадавшими по делу признаны люди, купившие квартиры на так называемых воздушных этажах, люди, пострадавшие от двойных продаж, а также дольщики, вложившие деньги в строительство дома, разрешение на которое получено не было. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 350 млн руб.
Как рассказала Татьяна Куленкова, в своем последнем слове подсудимые извинились перед дольщиками, но своей вины в содеянном не признали.
Напомним, ранее гособвинитель попросил для подсудимых серьезные сроки тюремного заключения: для Наиля Зарипова - 13 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб, для Геннадия Федорова и Халима Бигнова - 11 лет со штрафом 800 тыс руб, для Рамиля Аминова — 10 лет со штрафом 500 тыс руб.