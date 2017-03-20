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Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак: «Мне это нравится»

20 марта 2017, 12:33
Сергей Семак дал интервью агентству «Р-Спорт».

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что будет доволен, если уфимский клуб займет пятое место по итогам сезона в чемпионате России по футболу.

Вот отрывок из его интервью агентству.

- В четырех матчах на посту главного тренера «Уфы» вы не потерпели ни одного поражения, более того, переписали истории башкирской команды, выйдя в полуфинал Кубка России. Ожидали ли такого дебюта?

- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.

- Если вам скажут, что по итогам чемпионата «Уфа» займет пятое место, вы будете довольны?

- Да, конечно (улыбается).

Сергей Семак сказал также, что финансовый аспект в новой работе в Уфе не был для него главным.

- Перед уходом из санкт-петербургского «Зенита» у вас были сомнения? Ведь известно, что вы даже пошли на понижение заработной платы.

- Финансовый аспект, в любом случае, не является для меня главенствующим. Для меня была сложность в том, насколько семье будет сложно. Это было важнее. А что касается работы, то, естественно, мне хотелось работать самостоятельно. Было предложение, и я его принял. Это самый лучший шанс узнать, насколько это нравится мне, и насколько я гожусь для этой работы.

- На данном этапе вы можете дать себе оценку?

- Могу: мне это нравится. А насколько я гожусь для этого, мы посмотрим позже.

Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте на сайте rsport.ru.

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