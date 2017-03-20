Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак: «Мне это нравится»

- Тут сложно ответить. Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны. Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.