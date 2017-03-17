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Власти Башкирии считают решение ФАС о строительстве платной дороги опасным прецедентом

17 марта 2017, 13:46
Итоги конкурса на строительство дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск были аннулированы.

Власти Башкирии будут добиваться отмены решения Федеральной антимонопольной службы России, которая приняла решение аннулировать итоги конкурса на строительство первой платной дороги в Башкирии Стерлитамак-Кага-Магнитогорск, об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на премьер-министра правительства республики Рустэма Марданова

- Мы, конечно, и в суде будем отстаивать свою позицию, и в дискуссиях с антимонопольным органом. Сейчас многие участники рынка государственно-частного партнерства в России благодаря нашему прецеденту очень встревожены: получается, нельзя реализовать ни один проект ГЧП (государственно-частного партнерства), - цитирует слова господина Марданова издание.

Премьер-министр также уточнил, что правительство Башкирии будет участвовать в судебном разбирательстве, которое проходит в арбитражном суде Москвы, в качестве третьего лица.

Напомним, что итоги конкурса на заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск (в будущем станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай) госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии подвел в конце прошлого года. Победителем было признано ООО «Башкирдорстрой», которое планировало получить в Газпромбанке на реализацию данного проекта свыше 3 млрд руб.

Заключению контракта помешал один из участников тендера, ООО «Южноуральская дирекция автодороги» направила жалобу в ФАС России.

ФАС России приняла решение об аннулировании конкурса о строительстве дороги на территории Башкирии, решив, что эксплуатация объекта концессионного соглашения осуществляется за счет концедента (правительства) в полном объеме - за счет эксплуатационного платежа в составе платы концедента. В ФАС считают, что это нарушает нормы закона о концессиях.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что от Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более шести лет, общая протяженность трассы - 170,71 километра.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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