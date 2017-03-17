Власти Башкирии считают решение ФАС о строительстве платной дороги опасным прецедентом

- Мы, конечно, и в суде будем отстаивать свою позицию, и в дискуссиях с антимонопольным органом. Сейчас многие участники рынка государственно-частного партнерства в России благодаря нашему прецеденту очень встревожены: получается, нельзя реализовать ни один проект ГЧП (государственно-частного партнерства), - цитирует слова господина Марданова издание.