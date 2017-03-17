В Уфе на Курочкиной горе появится мемориальный памятник

В Уфе будет установлен мемориальный памятник солдатам Красной Армии, умершим от ран в эвакогоспиталях города, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Увековечивание памяти советских воинов, захороненных на Курочкиной горе, было одним из пунктов общественных предложений, которые активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан передали главе региона. Итогом встречи стало создание межведомственной комиссии и активизация работы в данном направлении.
Напомним, что тему заброшенных воинских захоронений Медиакорсеть поднимала осенью 2016 года. Тогда наши корреспонденты вместе с активистами ОНФ в Башкирии проинспектировали состояние госпитального кладбища и братской могилы немецких и венгерских военнопленных и выяснили, что захоронение находится в недопустимом состоянии. Эта проблема была рассмотрена на региональной конференции «фронтовиков», и о ней доложили главе Башкирии Рустэму Хамитову.
- Братские могилы в северной части Уфы были обнаружены местными жителями в 2008 году, с тех пор постоянно поднимался вопрос об их судьбе. В прошлом году активисты регионального штаба Народного фронта взяли на контроль ситуацию с заброшенными воинскими захоронениями, - рассказал член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.- В годы Великой Отечественной войны в Башкирии было сформировано около 60 эвакогоспиталей, часть из них располагалась на севере Уфы. Умерших от ран красноармейцев хоронили на местном деревенском кладбище. Здесь нашли свой последний приют скончавшиеся в санитарных поездах, которые проходили через станцию Черниковка, и эвакуированные рабочие моторостроительного завода.
Эта проблема носит системный характер. Подобные места захоронений есть во многих субъектах страны, особенно их много в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, на территории которых располагалось наибольшее количество эвакогоспиталей.
- Проблема в том, что в наших уфимских архивах нет никаких упоминаний о захоронениях на Курочкиной горе, – пояснил эксперт ОНФ. – В связи с этим задача краеведов и поисковиков – найти исторические документы, подтверждающие факт захоронений с последующей паспортизацией данных. Но это огромная работа на долгие годы. Хотя факт, что на этом месте покоятся солдаты Советской армии, сомнений не вызывает.
По словам Бикбаева, после схода снега активисты регионального штаба ОНФ посетят Курочкину гору, расчистят территорию и определят место, котором будет установлен мемориальный памятник. Параллельно проводится работа по восстановлению списков и персональных данных захороненных.