В Уфе на Курочкиной горе появится мемориальный памятник

- Братские могилы в северной части Уфы были обнаружены местными жителями в 2008 году, с тех пор постоянно поднимался вопрос об их судьбе. В прошлом году активисты регионального штаба Народного фронта взяли на контроль ситуацию с заброшенными воинскими захоронениями, - рассказал член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.- В годы Великой Отечественной войны в Башкирии было сформировано около 60 эвакогоспиталей, часть из них располагалась на севере Уфы. Умерших от ран красноармейцев хоронили на местном деревенском кладбище. Здесь нашли свой последний приют скончавшиеся в санитарных поездах, которые проходили через станцию Черниковка, и эвакуированные рабочие моторостроительного завода.