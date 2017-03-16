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В Башкирии в 2016 году объем инвестиций увеличился на 4,3 процента

16 марта 2017, 16:20
По словам премьер-министра Рустэм Марданова, в республике ситуация лучше, чем в целом по России.

В 2016 объем инвестиций в Башкирии увеличился на 4,3 процента. Об этом сообщил сегодня премьер-министр правительства республики на Уфимском форуме качества финансовых услуг. При этом, по его словам, по России в целом этот показатель продолжает снижаться.

Доля банковских кредитов по инвестициям, как сообщил Марданов, также достаточно высока – 18 процентов по данным за 2015 год.

- Многие инвестиции формально осуществляются за счет собственных средств, - отметил Марданов. – Но если взглянуть на объем собственных средств, то их недостаточно даже для осуществления текущей деятельности. Инвестиции осуществляются за счет того, что предприятия замещают собственные средства заемными, а собственные направляют на финансирование инвестиций.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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