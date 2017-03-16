В Башкирии в 2016 году объем инвестиций увеличился на 4,3 процента

В 2016 объем инвестиций в Башкирии увеличился на 4,3 процента. Об этом сообщил сегодня премьер-министр правительства республики на Уфимском форуме качества финансовых услуг. При этом, по его словам, по России в целом этот показатель продолжает снижаться.