В Башкирии в 2016 году объем инвестиций увеличился на 4,3 процента

В 2016 объем инвестиций в Башкирии увеличился на 4,3 процента. Об этом сообщил сегодня премьер-министр правительства республики на Уфимском форуме качества финансовых услуг. При этом, по его словам, по России в целом этот показатель продолжает снижаться.
Доля банковских кредитов по инвестициям, как сообщил Марданов, также достаточно высока – 18 процентов по данным за 2015 год.
- Многие инвестиции формально осуществляются за счет собственных средств, - отметил Марданов. – Но если взглянуть на объем собственных средств, то их недостаточно даже для осуществления текущей деятельности. Инвестиции осуществляются за счет того, что предприятия замещают собственные средства заемными, а собственные направляют на финансирование инвестиций.