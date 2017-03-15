Рустэм Хамитов: До 200 тысяч человек из Башкирии работают на Севере

- Недавно смотрел ролик о кооперативах в Европе и поразился размаху: там действуют 180 тысяч кооперативов, в которых работает 5 млн человек. Во Франции, например, есть кооператив кузнецов, продукцию которого покупают Boeing и Airbus. Коллектив – 100 человек, объём производства – 20 млн евро в год, вся прибыль идёт на развитие. Это новая тенденция: Европа уходит от классических ОАО и ООО, где два-три соучредителя, а остальные – наёмники. Создаются «народные» предприятия с коллективной формой собственности. Будущее – за такой кооперацией. Работать на «дядю» становится неинтересно, - отметил глава республики Рустэм Хамитов. - Если бы я жил в селе, я бы предпочёл работать в таком формате.