Рустэм Хамитов: До 200 тысяч человек из Башкирии работают на Севере

В интервью журналу «Эксперт-Урал» глава Башкирии рассказал о том, как в регионе планируют развивать кооперацию в малом бизнесе. По мнению Хамитова, есть колоссальные возможности для объединения крестьянства в такую форму сотрудничества.
- Недавно смотрел ролик о кооперативах в Европе и поразился размаху: там действуют 180 тысяч кооперативов, в которых работает 5 млн человек. Во Франции, например, есть кооператив кузнецов, продукцию которого покупают Boeing и Airbus. Коллектив – 100 человек, объём производства – 20 млн евро в год, вся прибыль идёт на развитие. Это новая тенденция: Европа уходит от классических ОАО и ООО, где два-три соучредителя, а остальные – наёмники. Создаются «народные» предприятия с коллективной формой собственности. Будущее – за такой кооперацией. Работать на «дядю» становится неинтересно, - отметил глава республики Рустэм Хамитов. - Если бы я жил в селе, я бы предпочёл работать в таком формате.
Однако, как считает Хамитов, населению придётся преодолеть психологический барьер, избавиться от комплекса – «мне на жизнь хватит, зачем мне объединяться».
- Мы, безусловно, не можем изменить ментальность нашего человека. Но должны отучить его от водки и праздного времяпровождения. Есть дополнительные ресурсы – до 200 тысяч человек ездят вахтовым методом на Север работать. Пытаемся их переориентировать на башкирский рынок труда. Они ведь согласны здесь трудиться. Запрос – 20-25 тысяч рублей в месяц, - рассказал в интервью Рустэм Хамитов. - Там они по 50 тысяч рублей получают за четыре недели, но ведь потом месяц дома без работы сидят. Надо вернуть эти руки в нашу экономику. Ведь это готовые специалисты – механизаторы, трактористы, электрики.